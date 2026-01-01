Artemis II: viaggio verso la Luna tra un mese?

Sul sito ufficiale è scritto che la missione Artemis II inizierà entro il mese di aprile. La NASA non ha ancora confermato la data ufficiale, ma durante una conferenza stampa a fine settembre ha comunicato che l’obiettivo è lanciare il razzo SLS (Space Launch System) il 5 febbraio (il 6 in Italia). Prima di Natale è stata effettuata una simulazione dell’intera procedura che verrà eseguita il ​​giorno del lancio.

Viaggio verso la Luna dopo oltre 53 anni

La missione Artemis I è stata completata a fine 2022. Nei mesi successivi sono state effettuate analisi approfondite dello scudo termico della navicella Orion per comprendere il motivo dell’eccessivo consumo del rivestimento AVCOAT. Per Artemis II è stato quindi deciso di cambiare la traiettoria di rientro nell’atmosfera.

A fine novembre 2025 è stato completato l’assemblaggio del razzo SLS nel Vehicle Assembly Building (VAB) del Kennedy Space Center in Florida. Il 20 dicembre 2025 è stato effettuato il cosiddetto Countdown Demonstration Test. I quattro astronauti (Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman e Jeremy Hansen) hanno partecipato alla simulazione della procedura che verrà eseguita il giorno del lancio.

Dopo aver indossato le tute spaziali hanno raggiunto il VAB a bordo di un pulmino e sono saliti con l’ascensore fino a circa 91 metri di altezza, dove si trova il corridoio che porta alla navicella Orion Integrity (nome scelto dagli stessi astronauti). Dopo la chiusura del portello, gli astronauti hanno eseguito i controlli di tenuta delle tute per individuare eventuali perdite e delle comunicazioni.

Durante le successive 5,5 ore sono stati eseguiti vari test e la simulazione del conto alla rovescia fino a 30 secondi prima del lancio. Nelle prossime settimane verrà installato il sistema di terminazione del volo. Gli astronauti parteciperanno ad un’altra simulazione quando il razzo verrà portato sulla base di lancio.

La missione Artemis II durerà circa 10 giorni e prevede il sorvolo della Luna fino a raggiungere un’altitudine minima di circa 6.500 Km. L’allunaggio avverrà con la missione Artemis III a fine 2027 (ma potrebbe essere posticipata al 2028).