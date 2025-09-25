NASA Artemis II: lancio previsto a febbraio 2026?

La NASA ha comunicato che la missione Artemis II potrebbe iniziare il 5 febbraio 2026, quindi circa due mesi prima del previsto. Durante la conferenza stampa di ieri, i quattro astronauti che raggiungeranno la Luna hanno svelato il nome della navicella Orion.

Quasi tutto pronto per Artemis II

La missione Artemis I è stata completata con successo a fine 2022. Sono stati rilevati però danni allo scudo termico. Nonostante ciò, la NASA ha deciso non sostituirlo per la missione Artemis II, ma verrà modificata la traiettoria di rientro nell’atmosfera.

La missione Artemis II era stata ugualmente posticipata ad aprile 2026 perché dovevano essere risolti altri problemi. Durante una conferenza stampa, l’agenzia spaziale ha comunicato che il lancio del razzo SLS (Space Launch System) potrebbe avvenire il 5 febbraio 2026.

I vari pezzi del razzo sono stati montati, mentre la navicella Orion verrà aggiunta entro fine anno. All’inizio del 2026 sono previsti il trasporto sulla base di lancio del Kennedy Space Center, il collegamento ai sistemi di terra e il cosiddetto “wet dress rehearsal”, ovvero la simulazione della procedura di lancio.

Orion orbiterà circa 24 ore intorno alla Terra. Se tutti i sistemi di bordo saranno perfettamente funzionanti verrà accesso il motore per raggiungere la Luna. Dopo il sorvolo ad un’altitudine media di circa 6.500 Km, la navicella ritornerà sulla Terra. La missione durerà circa 10 giorni. Per evitare danni allo scudo termico verrà utilizzata una differente traiettoria di rientro rispetto alla missione Artemis I.

Gli astronauti scelti per Artemis II sono: Reid Wiseman (comandante, USA), Victor Glover (pilota, USA), Christina Koch (specialista di missione, USA) e Jeremy Hansen (specialista di missione, Canada). Il nome della navicella Orion è Integrity.

Il ritorno sulla Luna dopo oltre 50 anni è previsto con la missione Artemis III nel 2027. Due astronauti scenderanno sulla superficie con una versione modificata di Starship denominata Human Landing System. Sembra però che la roadmap non verrà rispettata. Secondo un ex amministratore della NASA, la Cina arriverà sulla Luna prima degli Stati Uniti.