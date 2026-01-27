Artemis II: ultimi test prima del lancio

La NASA ha comunicato che il Wet Dress Rehearsal è previsto il 31 gennaio. È uno degli ultimi (sicuramente il più importante) test per il razzo SLS (Space Launch System) che si trova attualmente sulla base di lancio 39B del Kennedy Space Center in Florida. Se non ci saranno problemi tecnici, la missione Artemis II partirà il 6 febbraio (7 febbraio in Italia).

Caricamento e svuotamento dei serbatoi

Il Wet Dress Rehearsal è in pratica la simulazione completa del lancio. Attualmente sono in corso le operazioni preliminari che riguardano il razzo SLS, la navicella Orion Integrity e le infrastrutture di terra. L’obiettivo principale del test è mettere alla prova la capacità del team dedicato di sospendere e riprendere la procedura di lancio in tempi diversi negli ultimi 10 minuti del conto alla rovescia. Il lancio simulato dovrebbe iniziare alle ore 21:00 locali del 31 gennaio e potrebbe continuare fino alle ore 1:00 del 1 febbraio.

La fase più delicata del test è ovviamente il caricamento del propellente criogenico. Verranno caricati oltre 2,6 milioni di litri di ossigeno e idrogeno liquido nei due stadi del razzo. Dopo il conto alla rovescia verranno svuotati i serbatoi. Queste operazioni sono eseguite senza astronauti a bordo.

In caso di problemi tecnici non risolvibili sulla base di lancio, il razzo tornerà nel VAB (Vehicle Assembly Building) e verrà scelta un’altra data (ci sono finestre di lancio fino all’inizio di aprile). Nel weekend è stato effettuato il caricamento di idrazina nei due booster laterali. I tecnici hanno invece eseguito controlli sui quattro motori RS-25 del primo stadio.

Una delle incognite è rappresentata dalle condizioni atmosferiche. Le temperature previste in Florida sono più basse del solito. Il lancio è previsto solo se verranno rispettati i requisiti minimi.

A febbraio ci saranno altri lanci. Entro il 15 dovrebbe toccare al razzo Falcon 9 con la missione Crew-12, mentre entro fine mese è previsto il terzo lancio del New Glenn. A metà marzo sarà il turno dello Starship. SpaceX effettuerà il 12esimo test di volo con la versione V3 del razzo (l’11esimo è stato completato con successo). Il primo stadio è esploso durante i test a fine novembre 2025.