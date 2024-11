Aruba: con il Black Friday tutti i piani hosting scontati del 70%

Se stai riflettendo di avviare un nuovo progetto online o desideri cambiare il tuo attuale piano hosting con uno più conveniente, Aruba offre un’imperdibile promozione per il Black Friday. Con questa offerta, è possibile ottenere uno sconto del 70% sui piani hosting WordPress, inserendo il codice promozionale BLACKHOSTING24 nella sezione dedicata della pagina di riepilogo dell’ordine. Andiamo a scoprire quali sono i piani più interessanti caratterizzati da questo sconto.

Gli hosting di Aruba al 70% di sconto: ecco i migliori

Ne segnaliamo in particolare due. Il primo è Hosting WordPress Gestito Smart al prezzo di 4,47€ + IVA per il primo anno anziché 14,90 euro (un ulteriore sconto rispetto al prezzo standard di 79 euro). Questo piano rappresenta una soluzione ideale per chi gestisce un sito personale, dal momento che offre un pacchetto completo che include WordPress già installato, aggiornamenti automatici per temi e plugin, e backup regolari per una gestione semplificata.

Il secondo è Hosting WooCommerce Gestito, che costa 23,97€ + IVA per il primo anno invece di 79,90€ (anche in questo caso si tratta di uno sconto dello sconto, in quanto il prezzo al rinnovo sarà di 249€ + IVA). Particolarmente indicato per chi deve creare e gestire un e-commerce, grazie al catalogo prodotti senza limiti, le transazioni sicure e il volume di traffico fino a 500mila visitatori. Ovviamente non mancano tutte le caratteristiche presenti nei piani Aruba, come i backup ogni 4 ore, gli aggiornamenti automatici e l’integrazione con l’AI.

Aruba semplifica la manutenzione del sito, permettendo agli utenti di dedicarsi interamente alla crescita del proprio progetto online. L’offerta, valida fino al 4 dicembre, può essere attivata accedendo al sito ufficiale di Aruba. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di migliorare le prestazioni del tuo sito a un prezzo straordinario!