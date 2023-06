Aruba Fibra a 22,47 €/mese: non perdere quest’occasione!

Ad un prezzo promozionale di 22,47 €/mese per una durata di due anni, l’abbonamento di Aruba Fibra permette di avere una connessione in FTTH (Fiber To The Home).

Questa connessione vanta velocità di download fino a 1 Gbps e velocità di upload fino a 300 Mbps.

L’abbonamento deve essere attivato entro il 23 ottobre 2023 per beneficiare di questo prezzo scontato, che è una riduzione rispetto al prezzo standard di € 26,47.

Inoltre, vorremmo sottolineare che non ci sono costi associati per l’attivazione o la migrazione e l’abbonamento non comporta alcun obbligo.

Questo si traduce nella libertà di disdire in qualsiasi momento, con un solo pagamento di 20 euro.

Aruba Fibra a 22,47 €/mese: un’occasione da non perdere

Oltre al valore promozionale, uno degli aspetti più affascinanti di Aruba è la flessibilità in termini di personalizzazione del servizio.

In particolare, gli abbonati hanno la possibilità di migliorare il loro piano base con funzionalità aggiuntive come un router wifi (utilizzando l’affidabile linea Fritz!box), chiamate nazionali illimitate, un indirizzo IPv4 statico, nonché la possibilità di aggiornare la velocità di download a 2.5 Gbps e velocità di upload fino a 1 Gbps.

È importante notare che questa opzione potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Pertanto, ti invitiamo a verificare la copertura nella tua zona prima di procedere. Il processo è semplice e veloce: basta cliccare su uno dei banner che si trovano in questa pagina e fornire il comune, l’indirizzo e il numero civico. Dopo pochi istanti, riceverai una pronta risposta.

Nel caso in cui la posizione che cerchi non sia attualmente servita, puoi scegliere di fornire il tuo indirizzo e-mail e il numero di cellulare.

Questo consentirà al provider di avvisarti non appena l’area in questione sarà coperta dalla rete di Aruba.

Da segnalare il servizio Stop&Go, che rappresenta una comoda opzione per gli abbonati. Questo servizio consente ai privati ​​di sospendere il biglietto per 30 giorni consecutivi all’anno, cosa particolarmente utile durante i periodi di vacanza.

Per dirla in breve, la proposta di Aruba a 22,47 €/mese per due anni dovrebbe essere presa seriamente in considerazione.

Aruba è un partner affidabile a cui puoi affidare senza dubbio la connessione Internet di casa tua.

Si tratta di un’azienda italiana che da quasi trent’anni è un attore fondamentale nel mercato IT. È un’azienda che ha svolto un ruolo significativo nel plasmare la storia di Internet in Italia.

