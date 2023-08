Aruba Fibra a soli 19,89€/mese: non perdere questa occasione

Stanco di connessioni lente e instabili? Stai cercando un servizio che ti offre una connessione veloce e affidabile per lavorare o giocare? Non perdere l’occasione di abbonarti al piano Fibra Aruba All-in Promo a soli € 19,89/mese per 6 mesi.

Aruba Fibra offre così tanti vantaggi che difficilmente potrai dire di no. Innanzitutto non sono previsti costi di attivazione, quindi puoi usufruire subito di connessioni veloci senza spendere soldi extra.

E che tu viva in un’area bianca o desideri cambiare operatore, Aruba Fibra è adesso a disposizione di molti e semplifica la migrazione.

In più, se per un motivo o un altro desideri disdire il servizio, potrai farlo quando vuoi senza alcun vincolo contrattuale e per soli 20€.

Fibra Aruba: i vantaggi oltre il prezzo

Non è soltanto quanto detto finora che Aruba offre. Se dovessi cambiare idea entro un mese dall’attivazione, riceverai un rimborso completo.

L’azienda pone la soddisfazione del cliente come priorità numero uno. Pertanto, se non sei soddisfatto del loro servizio, ti verranno rimborsati i soldi.

Inoltre puoi mettere in pausa la fibra in qualsiasi momento con il servizio Stop&Go. Sei in vacanza e vuoi risparmiare? Non ci sono problemi. Risparmia sui costi di connettività programmando 30 giorni consecutivi di pausa ogni anno.

E se vivi in ​​campagna o in una piccola città, Aruba Fibra offre prestazioni ancora migliori. Velocità di upload standard fino a 500 Mbit/s garantiscono connessioni veloci e stabili anche nelle località più remote.

Insomma, con Aruba Fibra hai tutto quello che ti serve per la connettività Internet: affidabilità, velocità, supporto e possibilità di mettere in stand-by il servizio in qualsiasi momento.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e passa oggi stesso ad Aruba Fibra a soli 19,89€/mese per 6 mesi. La tua connessione internet cambierà completamente…in meglio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.