Aruba Fibra, attivala e hai 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate gratis

Lo sai che con Aruba Fibra hai il vantaggio di portare direttamente a casa tua la vera fibra FTTH “Fiber To The Home” con velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps? Se non ne puoi più di interruzioni e problemi durante la navigazione online non puoi non approfittare della promozione Aruba Fibra pensata per te!

Oggi puoi acquistare Aruba Fibra a partire da 17,69 € al mese per sei mesi. Non devi sostenere nessun costo di attivazione e ti viene data l’opportunità di cambiare e lasciare Aruba quando vuoi pagando solamente una somma pari a 20 euro. Non ti resta che completare l’acquisto tramite la pagina web dedicata in pochi minuti. Che aspetti? Puoi gestire l’attivazione con il tuo smartphone, attendere il tecnico incaricato e iniziare a navigare con la fibra di Aruba senza interruzioni come hai sempre desiderato. Attivando la promozione, a soli 17,69 euro al mese per sei mesi, puoi ricevere anche 3 mesi gratis di Xbox Game Pass Ultimate.

Attiva una delle offerte Aruba Fibra

Ricevi il codice promozionale

Goditi il gaming senza limiti

Aruba Fibra: naviga con zero interruzioni

Sei stanco di dover interrompere la visione dei tuoi film o serie preferite? Giocare online con i tuoi amici è diventato impossibile? Con Aruba Fibra a partire da soli 17,69 euro al mese per 6 mesi puoi finalmente risolvere il problema guardando film e serie tv con zero interruzioni e giocando online come un pro gamer. Puoi farlo anche utilizzando più dispositivi connessi contemporaneamente!

Nello specifico, dunque, Aruba Fibra Promo ti offre:

Nessun costo di attivazione o migrazione

Possibilità di uscire quando vuoi con 20,00 €

Possibilità di mettere la fibra in pausa quando vuoi con Stop&Go!

Indirizzo IPv6 statico

Possibilità di ricevere assistenza e chat H24

Sconti fino all’80% sui prodotti Aruba

Naturalmente Aruba ti dà l’opportunità di personalizzare la promozione con servizi aggiuntivi come download 10 Gbps a soli 12 euro al mese, 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a 0 euro e Router wifi a noleggio a soli 2 euro al mese.