Aruba Fibra: Internet a tutta velocità con sconto a 17,69€ al mese

Avere a disposizione una connessione Internet solida e ad alte prestazioni è ormai un must.

Che si utilizzi la rete per puro svago (come gaming o streaming delle serie TV) o in ottica smart working, avere certe garanzie a livello di performance è d’obbligo. Nei grandi centri urbani, esistono diverse possibili scelte per quanto riguarda gli operatori: ma quanti di essi offrono un servizio di reale qualità in tal senso?

Aruba, nota azienda italiana nata nel contesto degli hosting, ha deciso di lanciarsi anche nel settore della fibra ottica, proponendo un servizio d’alta qualità. In tal senso, la sottoscrizione Fibra Aruba è attualmente soggetta a un’offerta promozionale che la rende molto interessante anche sotto il punto di vista prettamente economico.

Con Aruba Fibra zero costi di attivazione

La proposta, oltre ad non avere costi relativi all’attivazione, propone una connessione tramite fibra ottica capace di raggiungere 1 Gbps. Il tutto tramite un router fornito a noleggio dall’azienda stessa.

Uno dei vantaggi di questo servizio è la copertura, anche nei comuni più piccoli. Nelle cosiddette aree bianche, la connessione raggiunge una velocità standard di upload capace di toccare i 500 Mbps. Valori che rendono la proposta Aruba tra le più competitive a livello nazionale.

A questo si aggiunge la possibilità di richiedere il rimborso dopo il primo mese di prova, oltre a poter fruire della modalità “Stop&Go!“. Questa permette di programmare 30 giorni consecutivi di pausa del servizio all’anno, risparmiando quando si è consapevoli di stare lontani da casa per un lungo periodo.

L’assistenza, attiva via telefonica e tramite chat, opera 24 ore su 24 rispondendo dal territorio nazionale. Risulta infine possibile disdire Aruba Fibra in pochi semplici passi, pagando solo 20 euro per le pratiche.

Il tutto tramite una promozione imperdibile: per i primi 12 mesi, Aruba Fibra costa solo 17,69€ al mese.

