Aruba Fibra, naviga a soli 19,89€/mese con 0 costi di attivazione

Con Aruba Fibra puoi scegliere la migliore offerta fibra per la tua casa: una soluzione vantaggiosa per poter lavorare, studiare e giocare online senza interruzioni. Vuoi guardare film e serie tv con zero interruzioni e gioca online come un pro gamer? Oggi con Aruba Fibra puoi farlo senza preoccupazioni e con più dispositivi connessi contemporaneamente. Puoi avere tutto questo a partire da soli 19,89 euro al mese per 6 mesi anziché 29,90. In più, i costi di attivazioni sono pari a zero euro.

Grazie alla stabilità della fibra Aruba puoi dire addio alle interruzioni durante le tue videoconferenze: approfitta subito della promozione attualmente in corso se vuoi finalmente sostenere sessioni simultanee di home working e didattica a distanza, come se fossi di persona. Non devi infatti dimenticare che al giorno d’oggi la fibra ottica rappresenta la tecnologia più valida per poter connettere la tua casa rispetto a reti ADSL e FTTC.

Naviga in internet alla velocità della fibra

Aruba si contraddistingue sul mercato perché è in grado di offrire sempre le migliori offerte fibra dedicate ai privati. Non possiamo non sottolineare che ad un ottimo prezzo offre la vera fibra FTTH con velocità in download fino a 10 Gbps e in upload fino a 2,5 Gbps.

Ancora per pochi giorni, fino al 29 aprile 2024 puoi attivare la promozione Fibra Aruba All-in con router Wi-Fi a noleggio e chiamate nazionali illimitate incluse a soli 19,89 euro al mese per 6 mesi anziché 29,90. Per ottimizzare la tua esperienza d’uso, vengono messi a tua disposizione anche servizi come Stop&Go per mettere la fibra in pausa quando vai in vacanza. Inoltre, non devi sostenere nessun costo di attivazione o migrazione ed esci quando vuoi pagando solamente 20 euro. Che aspetti? Attiva la promozione prima che sia troppo tardi!