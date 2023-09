Aruba Fibra ora con Aruba Drive: approfitta subito

Utilizzando la tecnologia FTTH, Aruba garantisce che la velocità di download raggiunga 2,5 Gigabit/s e la quello di upload 1 Gbps.

Anche se è indubbiamente vantaggioso, il vero vantaggio è nella durata delle offerte promozionali, che ti permettono di approfittare di queste alte velocità ad un prezzo molto competitivo.

La flessibilità è al centro delle offerte di Aruba. Oltre alla connessione internet, hai la possibilità di scegliere servizi aggiuntivi come le chiamate nazionali illimitate.

Aruba include anche una funzionalità di interruzione dell’abbonamento denominata “Stop&Go“, che consente una pausa di 30 giorni.

Aruba Fibra ora con Aruba Drive: i dettagli

Prima di parlare di Aruba Drive, vediamo le due offerte fibra di Aruba. La prima è Fibra Aruba All-in, che offre un router oltre a chiamate nazionali illimitate.

Per i primi sei mesi il costo è di soli 19,89 euro, successivamente a 29,90 euro. Come accennato in precedenza, non sono previsti costi aggiuntivi per l’attivazione o la migrazione e hai la libertà di interrompere il servizio in qualsiasi momento pagando un costo di 20 euro.

La velocità di navigazione offerta è di ben 1 Gbps in download e 500 Mbps in upload.

Se cerchi un’opzione più semplice senza chiamate illimitate, Fibra Aruba potrebbe essere ciò di cui hai bisogno.

Il costo è di 22,47 euro al mese per la durata di due anni, con successivo canone mensile di 26,47 euro. Questa offerta consente l’accesso alla fibra FTTH di Aruba, che può raggiungere velocità fino a 1 Gbps.

Parlando del servizio di archiviazione cloud, Aruba Drive, ti offre una quantità illimitata di spazio di archiviazione per conservare e condividere i tuoi file.

L’offerta è resa ancora più allettante dal fatto che fino al 30 ottobre è previsto uno sconto del 70% se aderisci a una delle due offerte citate prima.

All’attivazione della connessione internet ti verrà inviata una email contenente un codice sconto.

Questo codice può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2024 e si applica al primo anno di abbonamento. Inoltre puoi cumulare questa offerta con altre promozioni concomitanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.