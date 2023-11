Aruba Fibra, rete FTTH a casa tua a partire da 17,69€ al mese

Naviga senza interruzioni ad un costo davvero conveniente con la fibra di Aruba. Oggi puoi acquistare Aruba Fibra a partire da 17,69 € al mese. Cliccando sul campo “verifica copertura”, sulla pagina web dedicata, puoi verificare personalmente se la tua zona è coperta. Per la verifica ti viene solamente chiesto di inserire comune, indirizzo e numero civico.

Con Aruba puoi scegliere la migliore offerta fibra per la tua casa: per te vera fibra FTTH “Fiber To The Home” con velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps. In più, per te nessun costo di attivazione e sei libero di uscire da Aruba quando vuoi con soli 20€.

Al giorno d’oggi è sempre più difficile trovare una soluzione valida per avere internet a casa. Ecco perchè la promozione fibra Aruba è del tutto interessante e dovresti evitare di fartela scappare. Oltre all’ottimo rapporto qualità/prezzo, Aruba include alcune caratteristiche davvero uniche. Tra queste non possiamo non citare quella che ti consente di mettere la fibra in pausa con Stop&Go! Se parti per le vacanze puoi dunque risparmiare, programmando una pausa di 30 giorni consecutivi ogni anno.

Puoi decidere di attivare subito Fibra Aruba All-in Promo che include router e chiamate nazionali illimitate pagando solamente

19,89 €/mese per 6 mesi anzichè 29,90 €. In alternativa, è disponibile Fibra Aruba Promo al costo di 17,69 €/mese per 6 mesi anzichè 26,47 €.

Attivare la fibra Aruba è del tutto semplice: completa l’acquisto in pochi minuti, gestisci l’attivazione con il tuo smartphone, attendi il

tecnico incaricato e inizia a navigare con la fibra fino a 1 Gbps! Verifica la copertura nella tua zona e procedi con l’acquisto della promozione: Aruba Fibra a casa tua a partire da 17,69 € al mese!

