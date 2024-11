Aruba hosting: a soli 14,90/anno hai WordPress e AI integrata

I piani hosting Aruba con WordPress incluso sono tra i più convenienti sul mercato. Il loro rapporto qualità-prezzo è imbattibile: in questo momento il piano Hosting WordPress Gestito Smart costa solo 14,90€ per il primo anno. Una soluzione ottimizzata con il famoso CMS, con gestione automatica dei backup e degli aggiornamenti e integrazione con l’AI. Vediamola più nel dettaglio.

Cosa offrono gli hosting Aruba con WordPress incluso

Ecco le caratteristiche garantite dal piano Hosting WordPress Gestito Smart:

1 dominio sempre incluso

Per siti fino a 50.000 visitatori mensili

5 caselle email da 1 GB

1 DB MySql con Backup

Aggiornamenti automatici verificati

AI Assistant

HiSpeed Cache

Ambiente di staging

Trasferimento sito gratuito

Assistenza clienti 24/7

Questo nella fattispecie per quanto riguarda WordPress Smart, ma tutti i piani di Aruba Hosting con il CMS incluso hanno un AI site launcher, con cui è possibile mettere online il proprio sito in pochi minuti da zero; un AI page builder con cui generare pagine web di ogni tipologia e design; un AI helper con cui ottenere suggerimenti e una lista di consigli per migliorare il sito grazie al chatbot integrato; un AI content generator, che genera testi e immagini semplicemente fornendo una descrizione.

Da non dimenticare poi l’aspetto sicurezza, garantito in tutti i piani hosting di Aruba. Presente innanzitutto il certificato SSL: il tuo portale verrà riconosciuto sicuro, anche da Google (un’ottima notizia per il posizionamento online). Da menzionare poi il rilevamento malware, l’anti-DDoS e il firewall.

Per maggiori dettagli sui piani con WordPress integrato e sulle offerte del momento vai sul sito di Aruba.