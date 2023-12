Aruba Hosting: soluzioni di hosting per siti web ed e-commerce

Nell’attuale panorama digitale, la scelta di un provider di hosting adeguato è fondamentale per il successo online di aziende e professionisti. Aruba offre soluzioni di hosting per siti web ed e-commerce, oltre ad un’ampia gamma di servizi aggiuntivi per rispondere a diverse esigenze come servizi email e drive.

Opzioni di Hosting per Siti Web e E-commerce

Aruba propone diverse soluzioni di hosting, sia su piattaforme Linux che Windows, con prezzi che partono da 11,90 € + IVA/1°anno. Sono disponibili anche pacchetti che includono WordPress e WooCommerce, con tariffe a partire da 19,90 € + IVA per il primo anno, mentre le versioni SuperSite Easy e Professional, a 32,90 € + IVA/ 1°anno, offrono strumenti semplificati per la creazione di siti web e e-commerce adatte a progettare blog o negozi online.

Dominio e servizi email

Per chi cerca soluzioni di base, Aruba offre anche la possibilità di registrare un dominio con email personalizzata a partire da 0,99 € + IVA/1° anno. È incluso anche Swite, un servizio gratuito che consente di aggiungere contenuti sempre aggiornati al proprio sito a partire da ciò che si pubblica sui social media. Basterà associare i propri profili social, scegliere l’aspetto grafico e pubblicare. Il sito si aggiornerà automaticamente con i contenuti postati.

Aruba Drive: spazio di archiviazione cloud

Il servizio Aruba Drive offre spazio di archiviazione cloud illimitato a partire da 25,00 € + IVA/1°anno con una piattaforma ottimizzata per archiviare, condividere e gestire tutti i file, integrata con vari strumenti per migliorare la produttività.

Sostenibilità e sicurezza

Il servizio hosting di Aruba si basa su tecnologie all’avanguardia ospitate in un’infrastruttura tecnica tra le più avanzate per garantire massima efficienza e sicurezza. Inoltre, l’offerta di Aruba è rivolta alla sostenibilità: per alimentare i Data Center Aruba utilizza solo energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili con Garanzia di Origine riconosciuta a livello europeo (GO).

Per conoscere l’offerta completa dei servizi Hosting di Aruba clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.