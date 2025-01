Aruba Hosting: soluzioni Linux e Windows per ogni esigenza da 9,90 €

Nel mondo dell’hosting, Aruba si distingue per le sue soluzioni affidabili e competitive. Con data center certificati, protezione anti-DDoS e assistenza clienti disponibile 24/7, il provider in questione offre piani perfetti per soddisfare le esigenze di sviluppatori e aziende. Attualmente, è possibile approfittare di promozioni che consentono di attivare piani di Hosting Linux e Windows a partire da 9,90 € + IVA per il primo anno (al rinnovo da 32,99 € + IVA).

Hosting aruba: la soluzione migliore per prestazioni e sicurezza di alto livello

L’Hosting Linux di Aruba è pensato per chi lavora con linguaggi come PHP, Python e Ruby, offrendo una piattaforma solida per gestire siti web di ogni tipo. Con spazio e traffico illimitati, backup inclusi e un certificato SSL DV preinstallato, è una soluzione ideale per piccoli progetti e piattaforme complesse. Inoltre, strumenti come Softaculous App Installer e HiSpeed Cache rendono l’ottimizzazione e la gestione del sito ancora più semplici.

I piani disponibili includono opzioni per tutte le esigenze, dal piano Basic, economico e completo, fino al piano Professional, perfetto per progetti di grandi dimensioni con funzionalità avanzate come PEC e GigaMail.

Per chi lavora con applicazioni basate su ASP.NET e MSSQL, l’Hosting Windows di Aruba è la scelta ideale. Basato su Windows Server 2022, questo hosting garantisce prestazioni elevate e una protezione completa grazie al certificato SSL DV e ai controlli di sicurezza avanzati. Anche qui, i piani variano dal livello Basic al Professional, offrendo funzionalità scalabili per adattarsi a progetti di ogni portata.

Con prezzi a partire da 9,90 € + IVA per il primo anno, le opzioni di hosting Aruba offrono il giusto equilibrio tra qualità e convenienza. Che si scelga Linux o Windows, Aruba fornisce strumenti di alto livello e un supporto costante per sviluppare al meglio il proprio progetto online.

Visita il sito ufficiale di Aruba per scoprire tutti i dettagli dell’offerta e scegliere il piano che meglio si adatta alle tue esigenze.