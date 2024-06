Aruba rende l’hosting WordPress accessibile a tutti con questa offerta

L’estate porta con sé una ventata di nuovi progetti, e tra i più diffusi c’è sicuramente l’apertura di un sito web. In questo caso, a prescindere dalla tipologia (blog, e-commerce, portale), trovare un hosting WordPress affidabile ed economico è essenziale per partire con il piede giusto.

E qui entra in scena Aruba con la super offerta: soli 19,90 euro per il primo anno. Questa promozione include WordPress preinstallato, aggiornamenti automatici e, per rendere tutto ancora più facile, un assistente basato sull’intelligenza artificiale. Praticamente un sogno per tutti quelli che non sono propriamente maghi del web design.

Aruba hosting WordPress: velocità super con HiSpeed Cache

Il pezzo forte di questo piano di Aruba è sicuramente il suo assistente AI, che ti consente di creare un sito web professionale senza avere una laurea in informatica. Aruba si prende cura di tutti gli aggiornamenti e i backup automatici, permettendoti di concentrarti soltanto sul tuo sito. Non c’è niente di peggio che dover perdere ore tra settaggi complicati quando si potrebbe invece scrivere o trovare contenuti interessanti per il proprio sito.

Altra funzionalità è il servizio HiSpeed Cache, che assicura tempi di caricamento velocissimi. Questo strumento è vitale, perché senza, la velocità di apertura delle pagine può diventare un vero problema. Una velocità di caricamento elevata è non solo considerata da Google, che migliora il tuo posizionamento, ma anche dagli utenti, perché aumenta il tasso di conversione. Meno tempo a fissare uno schermo vuoto, più tempo a fare acquisti o leggere contenuti.

Non dimentichiamo la promozione: il piano hosting WordPress gestito di Aruba costa soltanto 19,90 euro per il primo anno, invece dei soliti 79 euro. Un investimento che ti permetterà di iniziare con il piede giusto senza dover prosciugare il conto in banca.