Aruba: server dedicati a partire da 13€/mese con 1 mese a canone zero se ordini per un anno

Siete alla ricerca di una soluzione potente e affidabile per il vostro progetto digitale? Allora i server dedicati di Aruba potrebbero fare al caso vostro. Ma cosa rende un server dedicato così speciale? Prima di tutto, si tratta di un computer fisico situato in un datacenter, accessibile da un solo cliente. Questo significa che le risorse di memoria, processore e storage sono tutte a vostra completa disposizione. I vostri vicini di datacenter non vi ruberanno neanche un byte di performance.

Pensate ai server virtuali è come a vivere in un condominio: condividete l’acqua calda e il Wi-Fi con i vicini. In un server dedicato, invece, è come avere una villa con piscina privata. Tutti i processi e l’hardware sono sotto il vostro severo ma giusto controllo. Zero lag, zero scuse.

Una panoramica sui server dedicati

Nei Bare Metal, dimenticatevi dei problemi di vicinato digitale. Qui, le prestazioni sono solo vostre, senza intoppi causati dai super-party dei vicini con picchi di traffico imprevisti. Il vostro server resta sempre “sul pezzo”.

I Bare Metal di Aruba, inoltre, permettono una personalizzazione quasi infinita. Potete scegliere sistema operativo, processori, numero di core, GPU, RAM e tipo di hard disk. Questo è particolarmente utile per chi ha necessità di hardware o software specifici.

Gli hypervisor sono robusti, ma condividono parte dell’hardware con altri server virtuali. Un errore di configurazione potrebbe rendervi vulnerabili. Invece, in un server dedicato siete voi i padroni del castello e i vostri dati sono protetti, sempre.

Allora, se volete dormire sogni tranquilli sapendo che il vostro progetto digitale viaggia in prima classe, perché non dare un’occhiata ai server dedicati di Aruba? Con i loro piani a partire da soli 13€ al mese e un mese gratis se ordinate per un anno, è quasi un crimine non provarci!