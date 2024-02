ArubaFibra: connessione veloce per la tua attività

La fibra ottica in FTTH di Aruba è lo standard tecnologico che permette di accedere a tutti i servizi ONLINE alla massima velocità disponibile. La tua attività necessita di una connessione stabile e funzionale per competere anche con le aziende estere.

Con la soluzione che vedremo tra un attimo sfrutti al massimo tutti i tuoi servizi integrati come Hosting, Cloud e molti altri con le performance che meriti.

ArubaFibra: i dettagli della promozione per Partita IVA

Proprio ieri abbiamo visto la soluzione di Aruba dedicata ai clienti privati e più nello specifico per i gamers più esigenti. Oggi, invece, vediamo assieme le tre proposte attualmente disponibili con Aruba utili per potenziare la vostra connessione aziendale. Come per le offerte dedicate ai clienti consumer, anche quelle per possessori di Partita IVA sono prive di costi di attivazione. Vediamo ora nel dettaglio tutti i piani disponibili:

Fibra Aruba Promo : l’offerta iniziale non prevede il modem incluso e nemmeno le chiamate illimitate. Questo pacchetto è disponibile a soli 14,50 euro al mese , IVA esclusa. Il canone è bloccato per i primi 6 mesi in promozione fino al 22 Aprile 2024, poi diventa di 21,70 euro.

: l’offerta iniziale non prevede il modem incluso e nemmeno le chiamate illimitate. Questo pacchetto è disponibile a soli , IVA esclusa. Il canone è bloccato per i primi 6 mesi in promozione fino al 22 Aprile 2024, poi diventa di 21,70 euro. Fibra Aruba All-in Promo : la seconda promo si differenzia dalla prima per la presenza delle chiamate senza limiti verso il telefono fisso e per il Modem a noleggio . Il prezzo richiesto per questo piano è pari a 16,30 euro mensili per i primi sei mesi, invece di 24,51 euro solo fino al 29 Aprile 2024.

: la seconda promo si differenzia dalla prima per la presenza delle verso il telefono fisso e per il . Il prezzo richiesto per questo piano è pari a per i primi sei mesi, invece di 24,51 euro solo fino al 29 Aprile 2024. Fibra Aruba PRO: l’offerta tutto incluso prevede Modem, chiamate illimitate e IPv4 statico. Il piano in questione è l’unico esente da promozione. Infatti, è richiedibile al prezzo di listino standard pari a 27,78 euro al mese per 18 mesi.

ArubaFibra, inoltre, offre la possibilità per tutti i piani di aggiungere l’upgrade fino a 10 Gbps in download ad un prezzo di soli 9,84 euro al mese solo fino al 29 Aprile 2024.

