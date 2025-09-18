Ask Gemini su Google Meet, riassume le riunioni e i punti chiave

Quante volte sarà capitato di unirsi a una riunione su Google Meet con qualche minuto di ritardo, perdendo magari il momento più importante? Ora non serve più chiedere agli altri di fare un recap, ci pensa direttamente l’intelligenza artificiale.

Con la nuova funzione Ask Gemini, Google introduce un assistente AI capace di riassumere in tempo reale ciò che è stato detto, chi ha detto cosa e quali decisioni sono state prese. Basta attivare la modalità “Prendi appunti per me” e Gemini aggiorna in modo discreto e personalizzato.

Con Ask Gemini su Google Meet riassunti, azioni e citazioni: tutto in un prompt

Ask Gemini su Google Meet non si limita a trascrivere. Può:

Riassumere gli interventi di singoli partecipanti;

Mettere in evidenza decisioni chiave e azioni da intraprendere;

Rispondere a domande specifiche basandosi su documenti condivisi, sottotitoli e contenuti pubblici;

Generare un riepilogo personalizzato per chi si è collegato in ritardo.

Le risposte sono visibili solo al partecipante che le richiede e non vengono salvate dopo la fine della riunione.

Per quanto riguarda il margine di errore, Google lo dice chiaramente, Gemini non è infallibile, anche nel riconoscere chi ha parlato. Per questo, i riassunti e le risposte vanno presi con le pinze. L’AI è un supporto, non un sostituto del proprio giudizio personale.

A prova di privacy, l’AI non registra né conserva nulla

Gemini è attivo per impostazione predefinita, ma gli organizzatori possono disattivarlo in qualsiasi momento.

Ogni partecipante vede chiaramente quando l’assistente è in funzione. E soprattutto, nessun dato viene archiviato. Le risposte generate da Gemini si basano su ciò che è visibile durante la riunione, ma non lasciano traccia una volta conclusa.

Disponibilità limitata (per ora)

Al momento, Ask Gemini è disponibile solo su desktop e solo per riunioni in inglese, ma il supporto per altre lingue sarà disponibile a breve. Google ha iniziato il roll out per i clienti Workspace Enterprise Plus, Business Standard e Business Plus. Nel primo trimestre del 2026, la funzione arriverà anche su Business Starter e altri piani, dopo aver raccolto i feedback degli utenti.