Google Meet ora funziona con ogni app calendario

Google Meet si integra con calendari esterni. Google Calendar rileva automaticamente i link delle riunioni, anche da inviti non Google.
Informatica App e Software
Imagen

Quante volte sarà capitato di cercare il link di una riunione tra le note dell’evento, nel corpo dell’email o in qualche campo sperduto del calendario? Google ha deciso di semplificare tutto (finalmente). Ora, quando si riceve un invito a una riunione Meet, il link sarà inserito direttamente nel campo “Luogo” dell’evento. A prescindere dall’app che si utilizza, Outlook, Apple Calendar o qualsiasi altra applicazione, si troverà il collegamento subito, senza perdere tempo.

Google Meet si integra con tutti i calendari

Non solo gli eventi creati da Google Calendar, ora anche gli inviti ricevuti da altri calendari (come Outlook o Yahoo) verranno analizzati automaticamente. Se contengono un link Meet, Google Calendar lo rileverà e lo renderà cliccabile, visibile e pronto all’uso. Una piccola rivoluzione per chi lavora in ambienti misti, dove ogni collega usa un’app diversa.

Presentazioni dalla fotocamera e note AI, Meet cambia look e si modernizza

Oltre alla nuova integrazione con i calendari, Google Meet ha introdotto altre funzioni interessanti. Ora è possibile presentare contenuti dal feed della videocamera direttamente su Google Meet. Tutto questo grazie alla funzione “present from camera” che consente di condividere video fino a 1080p a 30 FPS. La funzione è utile per condividere documenti fisici utilizzando una telecamera per documenti o per mostrare un’inquadratura diversa con una telecamera secondaria.

Anche la funzione “Take notes for me” è stata aggiornata. Il riassunto generato dall’AI viene inserito direttamente nell’email di riepilogo, invece di collegarsi al documento. Inoltre, l’organizzatore o il co-organizzatore di una riunione ora possono controllare chi riceve gli appunti.

Fonte: Google

Pubblicato il 16 set 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
16 set 2025
