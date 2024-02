Assicurazione auto online più conveniente: calcola un preventivo con Allianz

La scelta dell’assicurazione auto non può che passare da calcolo di un preventivo. Per individuare la compagnia giusta è necessario valutare diverse opzioni, considerando vantaggi e svantaggi in modo da poter scegliere l’opzione più vantaggiosa.

Per tutti gli automobilisti alla ricerca di una polizza auto online che sia economica e completa, con ampi margini di personalizzazione e con l’affidabilità di una compagnia solida, c’è la possibilità di affidarsi ad Allianz.

La compagnia è uno dei punti di riferimento del mercato: per calcolare un preventivo gratuito e senza impegno con Allianz è sufficiente seguire il link qui di sotto, inserire la targa del veicolo e pochi altri dati.

In breve tempo, il sistema fornirà un preventivo completo, dettagliato e personalizzabile che potrà essere valutato dall’utente che, se lo dovesse ritenere conveniente, potrà procedere con l’attivazione online della polizza.

Come calcolare un preventivo gratuito per l’assicurazione auto con Allianz

Uno dei punti di forza del servizio offerto da Allianz è la semplicità. Senza perdite di tempo e senza dover seguire procedure complicate, gli automobilisti hanno la possibilità di calcolare un preventivo in pochi secondi. Basta raggiungere il sito della compagnia, tramite il tasto qui di sotto, e poi inserire:

la targa dell’auto

la data di nascita del proprietario

un indirizzo e-mail

In pochi secondi, il sistema fornirà tutta la documentazione utile per valutare la convenienza dell’assicurazione auto con Allianz. Da notare che è possibile calcolare un preventivo anche senza fornire la targa.

In questo caso, la procedura è leggermente più lunga (c’è qualche dato in più da inserire) ma sarà ugualmente possibile ottenere un preventivo gratuito e senza impegno per valutare l’assicurazione. Prima di attivare la polizza, inoltre, è possibile valutarne le caratteristiche e, eventualmente, aggiungere garanzie accessorie.