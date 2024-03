Assicurazione Auto a PREZZO STRACCIATO: ecco cosa devi fare

Rinnovare l’assicurazione auto può diventare un’impresa titanica, soprattutto per i costi. Forse ti sei guardato anche intorno per trovare prezzi più concorrenziali, ma non sei sicuro che il servizio offerto sia all’altezza. Preoccuparsi fa bene, non bisogna affidarsi al primo che capita soprattutto per queste cose. Tuttavia esiste una soluzione per avere la tua assicurazione a un prezzo stracciato. Scegli Prima, un servizio di altissima qualità. Richiedi subito un preventivo!

La soddisfazione cliente è la migliore garanzia. Competenza, professionalità e impegno. Questo è Prima insieme a un prezzo davvero competitivo. Infatti, la tua RCA Auto puoi attivarla a partire da soli 131 euro. La comodità è che fai tutto online, senza doverti recare in agenzia. Tutto è trasparente e chiaro. In meno di un minuto scopri quanto ti costerà l’anno. In più puoi optare per diverse soluzioni, dal pagamento unico al pagamento a rate. Insomma, su misura per te.

Assicurazione Auto Prima: la scelta intelligente

Scegli Prima per la tua Assicurazione Auto. Grazie a questo servizio scegli tu cosa integrare e tutto è trasparente e facile da realizzare. Il vantaggio di questa soluzione è la possibilità di fare tutto online. Richiedi subito un preventivo! Una volta scelta la tua polizza avrai ti verrà assegnata un’area riservata dove potrai recuperare i tuoi vecchi preventivi. In questo modo hai tutto sotto controllo e tutto è chiaro.

Con Prima puoi dividere la tua polizza annuale in 12 rate mensili senza finanziamento con carta di credito o PayPal. Niente male vero? Senza rinunciare alle migliori opzioni. La tua polizza su misura ti sta aspettando. Personalizza la copertura scegliendo il massimale e la tipologia di guida. Avrai un’assistenza clienti dedicata a te, pronta a rispondere a ogni tua esigenza. Gestisci online la tua polizza in autonomia da computer o smartphone.