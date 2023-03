Assicurazione di viaggio gratis? Te la offre Carta YOU

Piccoli incidenti, problemi di salute, furti: sono tutti imprevisti che potrebbero rovinare la tua vacanza, oltre che il tuo portafogli. Infatti un’imprevista emergenza sanitaria all’estero, a seconda del Paese in cui ti trovi, potrebbe costarti anche migliaia di euro. Per questo motivo la raccomandazione che chiunque – agenzie di viaggio, portali, travel blogger ed esperti – ti farà prima di partire è quella di sottoscrivere un’assicurazione viaggio che possa coprirti nel caso dovesse accadere un inconveniente di qualsiasi natura. Naturalmente una polizza assicurativa significa anche un maggior esborso di denaro, qualche centinaio di euro.

Sei alla ricerca di una polizza di viaggio gratuita? La soluzione è a portata di mano grazie a Carta YOU di Advanzia Bank. Con questa carta di credito, potrai godere di commissioni e canone azzerati per sempre, senza alcun obbligo di avere un conto corrente bancario collegato. Ma non è tutto: la Carta YOU offre anche una polizza di viaggio gratuita che ti proteggerà da imprevisti di ogni genere durante la tua vacanza.

Cosa offre Carta YOU?

Carta YOU rappresenta una delle poche carte di credito che garantisce ai propri clienti un canone azzerato in modo permanente, nonché l’assenza di commissioni per il prelievo di contanti, l’utilizzo all’estero e il cambio valuta, l’emissione della carta, la spedizione, il blocco e la sostituzione del pin. Inoltre, tutti i titolari della carta possono beneficiare di un credito gratuito di fino a sette settimane e possono scegliere l’opzione di pagamento frazionato dell’importo dovuto.

Va sottolineato che, nonostante Carta YOU sia emessa da Advanzia Bank, non è necessario aprire un nuovo conto bancario per richiederla e usufruire di tutti i suoi servizi. Infatti, la fattura di pagamento potrà essere saldata tramite bonifico dal proprio conto corrente esistente. Carta YOU rappresenta una novità recente sul mercato italiano e ha ottenuto un ampio consenso da parte degli utenti, come testimoniato dalle numerose recensioni positive presenti online.

Come richiedere la copertura assicurativa con Carta YOU

Per richiedere la propria assicurazione di viaggio gratuita, è necessario prima di tutto essere titolari Carta YOU. La richiesta può essere effettuata tramite questo link e la procedura può essere completata in pochi minuti. La carta verrà inviata gratuitamente al domicilio del richiedente entro qualche giorno lavorativo.

La polizza, completa e esaustiva, fornisce una copertura totale in caso di infortuni in viaggio sia nel Paese di residenza che all’estero, per il titolare, il suo partner ed eventuali figli a carico. Inoltre, prevede il rimborso in caso di prelievo di denaro contante rubato entro le 12 ore successive e il rimborso di articoli rubati entro 90 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.