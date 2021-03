Oggi il gruppo di Mountain View annuncia il debutto di una funzionalità a lungo attesa, rimasta per qualche tempo in fase beta e pensata come forma di integrazione tra l’intelligenza artificiale dell’Assistente Google e la suite Workspace dedicata alla produttività. In breve, gli account business saranno in grado di accedere a una serie di comandi e informazioni che riguardano la loro attività attraverso la voce.

Workspace: Assistente Google anche per gli account business

Potranno chiedere all’IA dell’assistente virtuale per quando è pianificata la prossima riunione, creare, cancellare o posticipare un evento inserito nel calendario, inviare una nota ai partecipanti di un evento, unirsi a un meeting e comporre un’email. Sarà disabilitata di default, richiedendo dunque un intervento da parte degli amministratori per l’abilitazione. In un primo momento il supporto sarà garantito solo per la lingua inglese. Già messa in cantiere da bigG anche la piena compatibilità con smart speaker e smart display della gamma Nest. Riportiamo di seguito in forma tradotta quanto si legge sulle pagine del blog ufficiale.

Entro le prossime settimane inizieremo a rendere l’accesso ai servizi di Google Workspace dall’Assistente Google disponibile per tutti i clienti con la funzionalità aggiuntiva “Ricerca e Assistente” abilitata.

Il rollout ha preso il via nella giornata di oggi, lunedì 1 marzo, ma come sempre accade in questi casi potrebbero essere necessarie fino a due settimane perché possa arrivare a interessare tutti gli utenti coinvolti. La nuova funzionalità sarà disponibile per i seguenti account Workspace: Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals ed Education Plus. Arriverà anche per quelli G Suite Basic, Business e Nonprofits.