NFT per il giornalismo: l'idea di Associated Press

L'agenzia Associated Press ha annunciato il lancio di un marketplace, realizzato in collaborazione con Xooa, in cui metterà in vendita le immagini legate ad alcuni dei propri lavori, sotto forma di NFT. La data da cerchiare in rosso sul calendario per il debutto è quella del 31 gennaio 2022.

Associated Press lancia un marketplace NFT

Tra i contenuti che potranno essere acquistati (ed eventualmente poi rivenduti su piattaforme di terze parti), anche produzioni premiate con il Pulitzer. Ogni elemento sarà accompagnato da metadati originali a supporto, inclusi i dettagli tecnici dello scatto. Interesseranno reportage riguardanti temi come le missioni per l'esplorazione dello spazio, il cambiamento climatico e i conflitti bellici. I proventi saranno tutti destinati a sostenere l'attività giornalistica. Riportiamo di seguito in forma tradotta il commento di Dwayne Desaulniers, direttore AP per blockchain e data licensing.

Per 175 anni, i fotografi di Associated Press hanno testimoniato le storie più importanti in tutto il mondo, attraverso immagini avvincenti e commoventi che continuano ad aver significato ancora oggi. Grazie alla tecnologia di Xooa, siamo orgogliosi di offrire questi contenuti come token a una platea sempre più ampia di collezionisti interessati alle fotografie NFT.

Il link a cui raggiungere il marketplace è già attivo, ma al momento si limita a mostrare il conto alla rovescia visibile nell'immagine qui sopra. L'acquisto dei Non-Fungible Token potrà essere effettuato pagando con carte di credito, criptovalute e wallet come MetaMask. È prevista per un secondo momento l'integrazione diretta con gli account di Fortmatic, Binance e Coinbase.

La piattaforma blockchain decentralizzata scelta per mettere in campo l'iniziativa è quella di Polygon, ritenuta da Associated Press la migliore a disposizione dal punto di vista della sostenibilità ambientale.