ASTRO BOT: preordina in SCONTO (-15%) l'esclusiva PS5

Appena annunciato da Sony una decina di giorni fa, ASTRO BOT è già in sconto del 15% durante il periodo di prenotazione al prezzo minimo garantito su Amazon. È un’esclusiva di lusso in arrivo su PS5 nei prossimi mesi (la data di uscita è fissata per il 6 settembre), un platform colorato e divertente, adatto a tutta la famiglia.

Preordine al prezzo minimo per ASTRO BOT (PS5)

Da spiagge sabbiose a giungle lussureggianti e vulcani incandescenti, l’avventura per giocatore singolo porterà a esplorare tantissimi pianeti indimenticabili, alla ricerca dell’equipaggio perduto del protagonista. Come da tradizione per la serie, sfrutterà al meglio le caratteristiche del controller DualSense. Qui sotto una breve introduzione alla storia e uno screenshot. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del gioco.

La Nave madre PS5 è stata distrutta, disperdendo ASTRO e l’equipaggio dei bot tra le galassie. È ora di guidare il tuo fidato Dual Speeder attraverso più di 50 pianeti pieni di divertimento, pericoli e sorprese. Durante il tuo viaggio, sfrutta al meglio i nuovi poteri di ASTRO e ritrova molti eroi iconici dell’universo PlayStation!

Approfitta dello sconto del 15% ed effettua la prenotazione al prezzo minimo garantito di ASTRO BOT per PS5, lo pagherai solo 59,99 euro invece di 70,99 euro come da listino ufficiale. E se ci saranno ulteriori riduzioni della spesa da qui al lancio, saranno applicate in automatico prima di effettuare il pagamento.

Il gioco è venduto e spedito da Amazon in copia fisica, con la consegna gratuita assicurata entro il day one del 6 settembre se effettui l’ordine in questo momento. Non perdere l’occasione e allunga le mani in anticipo su uno dei titoli più divertenti in arrivo nella seconda metà dell’anno. Il rating PEGI assegnato è 7, dunque è adatto a tutta la famigilia.