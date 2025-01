ASUS Chromebook CM14 a 229€: l'occasione in salsa ChromeOS

Cosa rende l’offerta a tempo di Amazon su ASUS Chromebook CM14 un affare da cogliere al volo? Innanzitutto il forte sconto rispetto al listino ufficiale, poi l’affidabilità di un marchio leader del settore e infine le ottime specifiche tecniche in dotazione a un laptop che può tornare molto utile per lo studio, la navigazione online, l’intrattenimento nel tempo libero e persino per la produttività. Al prezzo di soli 229 euro è un’ottima occasione.

ASUS Chromebook CM14 è in offerta a tempo

Nel suo telaio dal design sottile ed elegante racchiude un display Full HD da 14 pollici con frequenza di aggiornamento da 60 Hz, il processore MediaTek Kompanio 520 con chip grafico ARM Mali-G52 MC2 affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna eMMC, i moduli per la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, una webcam con microfono e otturatore per la privacy, gli altoparlanti e la batteria con autonomia elevata. Ci sono anche una tastiera full size, il touchpad con poggiapolsi e il trattamento Antimicrobial Guard della superficie che inibisce la proliferazione batterica. Scopri di più a proposito delle sue caratteristiche e delle funzionalità supportate nella pagina dedicata.

Il sistema operativo è ChromeOS con possibilità di accedere alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni Android. Ancora, lo schermo si apre ruotando fino a 180 gradi grazie alla cerniera ottimizzata. Non lasciarti sfuggire l’offerta a tempo in corso, potrebbe scadere da un momento all’altro.

Lo sconto è automatico e ti permette di acquistare il laptop ASUS Chromebook CM14 al prezzo finale di soli 229 euro, nella configurazione hardware appena descritta e nella colorazione Grigio. C’è anche la spedizione gratuita a carico di Amazon con la consegna prevista già entro domani se lo ordini subito.