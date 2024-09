ASUS Copilot+ PC con Intel Core Ultra 200V

Il Vivobook S 15 con processore Qualcomm Snapdragon X Plus non è l’unico Copilot+ PC annunciato da ASUS all’IFA di Berlino. Il produttore taiwanese ha svelato altri cinque notebook consumer con processori Intel Core Ultra 200V. Si tratta di Zenbook S 14/16, Vivobook S 14 e Vivobook 14/16 Flip. Le funzionalità IA saranno disponibili da novembre.

ASUS Zenbook S 14/16

I nuovi ASUS Zenbook S14/16 condividono il design e molte specifiche. La principale differenza è rappresentata dalla dimensione del display. Lo Zenbook S 14 (UX5406) ha uno schermo Lumina OLED (touch e non) da 14 pollici con risoluzione 3K (2880×1800 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. Gli utenti troveranno configurazioni con vari processori Intel Core Ultra 200V (fino al Core Ultra 9 288V), 16/32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), porta USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, quattro altoparlanti, tastiera retroilluminata, webcam full HD con IR, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, batteria da 72 Wh con ricarica rapida e autonomia massima di 27 ore. Per la versione con schermo touch è presente anche la stilo ASUS Pen.

Lo Zenbook S 16 (UX5606) ha uno schermo Lumina OLED (touch e non) da 16 pollici con risoluzione 3K (2880×1800 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. I processori sono gli stessi, così come la dotazione di RAM. Per lo storage ci sono SSD fino a 2 TB.

Queste sono le altre specifiche: due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), porta USB Type-A, uscita HDMI 2.1, card reader SD 4.0, jack audio, sei altoparlanti, tastiera retroilluminata, webcam full HD con IR, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, batteria da 78 Wh con ricarica rapida. Per la versione con schermo touch è presente anche la stilo ASUS Pen.

ASUS Vivobook S 14

Il Vivobook S 14 (S5406SA) ha uno schermo OLED da 14 pollici con risoluzione di 2880×1800 o 1920×1200 pixel, processore Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, slot microSD, jack audio, tastiera retroilluminata, webcam full HD con IR, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, batteria da 75 Wh con ricarica rapida.

ASUS Vivobook 14/16 Flip

Come si deduce dal nome, Vivobook 14/16 Flip (TP3407/TP3607) sono notebook convertibili, quindi la tastiera può essere ruotata di 360 gradi. Condividono tutte le specifiche, ad eccezione della batteria (70 Wh per Viobook 14 Flip e 75 Wh per Vivobook 16 Flip) e la dimensione dello schermo OLED: 14 pollici (1920×1200 pixel) e 16 pollici (2880×1800 pixel).

La dotazione hardware comprende inoltre: processore Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 1 TB, due porte USB Type-C (una Thunderbolt 4), porta USB Type-A, uscita HDMI 2.1, slot microSD, jack audio, tastiera retroilluminata, webcam full HD, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, stilo ASUS Pen.