182€ di sconto per la scheda video ASUS Dual RTX 4070 OC

Appassionati di gaming che non accettate compromessi in termini di qualità grafica, questa offerta è per voi: ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition è in sconto di ben 182 euro grazie alla promozione dedicata oggi su Amazon. La scheda video scende così al suo prezzo minimo storico.

ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition in offerta

Garantisce il pieno supporto alle tecnologie DLSS, Ray Tracing, NVIDIA Reflex, GeForce Experience e a tutte le applicazioni NVIDIA Studio. La frequenza di clock arriva a 2.250 MHz con una memoria GDDR6X da 12 GB (bus 192-bit, velocità 21 Gbps). La dissipazione del calore è affidata al sistema di raffreddamento con design Axial-tech e doppi cuscinetti a sfera. Una tale potenza di calcolo è in grado di generare un output video a risoluzione massima 8K (7680×4320 pixel) e di gestire il collegamento simultaneo a un massimo di quattro schermi, supporta fino a 4 schermi. Per conoscere tutti gli altri dettagli in merito alle specifiche tecniche invitiamo a consultare la descrizione completa.

Supporta DirectX 12 Ultimate e OpenGL 4.6. Inoltre, sempre in termini di connettività, si può contare su PCIE 4.0, HDMI 2.1 e tre DisplayPort 1.4a. Grazie allo sconto di 182 euro applicato in automatico, oggi puoi acquistare la scheda video ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition al prezzo finale di 592 euro invece di 774 euro come da listino.

Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta. Amazon si incarica direttamente di vendita e spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio entro pochi giorni se effettui l’ordine in questo momento. Segnaliamo infine il voto medio molto alto (4,6/5 stelle) assegnato dalle recensioni di chi l’ha già messa alla prova.