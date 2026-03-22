ASUS ExpertBook Ultra: schermo OLED e chip AI

ASUS ha annunciato un nuovo membro della serie dedicata ai professionisti. ExpertBook Ultra è un notebook ultraleggero (pesa meno di 1 Kg), ma è molto resistente ai graffi. Integra un recente processore Intel Core Ultra 300, quindi è un Copilot+ PC che può eseguire funzionalità e applicazioni AI. Essendo un prodotto per l’utenza business, il prezzo è piuttosto elevato.

ASUS ExpertBook Ultra: specifiche e prezzo

Il nuovo ASUS ExpertBook Ultra ha un telaio in lega di magnesio e alluminio con rivestimento in nano ceramica che garantisce protezione contro graffi e macchie. Il notebook ha ricevuto anche la certificazione MIL-STD-810H. Pesa solo 900 grammi e ha uno spessore compreso tra 1,09 e 1,64 centimetri.

In Italia è possibile acquistare il modello con processore Intel Core Ultra X7 358H, ma è disponibile anche il modello con Intel Core Ultra X9 388H. Lo schermo è OLED touch con diagonale di 14 pollici, risoluzione 3K, refresh rate variabile (30-120 Hz), luminosità massima di 1.400 nits (HDR) e trattamento antiriflesso.

Queste sono le altre specifiche: 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 NVMe da 1 TB (formato M.2 2280), webcam full HD con sensore IR per Windows Hello, sei altoparlanti con supporto Dolby Atmos, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, jack audio, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-A, due porte USB-Type-C (Thunderbolt 4/USB4), tastiera retroilluminata, touchpad aptico con superficie in vetro e batteria da 70 Wh con autonomia fino a 24 ore.

La NPU (Neural Processing Unit) integrata nel processore offre prestazioni fino a 50 TOPS, quindi sufficienti per eseguire localmente tutte le funzionalità AI di Windows 11, tra cui Recall, Click to Do e Windows Studio Effects. È disponibile anche la suite ASUS MyExpert con diverse funzionalità AI, tra cui generazione dei riassunti e traduzione in tempo reale dei meeting.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Pro. Il prezzo del nuovo ASUS ExpertBook Ultra è 2.299,00 euro.