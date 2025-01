ASUS NUC 14 Pro AI+ è il primo Mini PC con display E-Ink

Tra le molte novità annunciate da ASUS in occasione dell’evento CES 2025, appena andato in scena a Las Vegas, ce n’è una che rischia di passare in secondo piano: un Mini PC con display E-Ink a colori integrato. Si tratta del modello NUC 14 Pro AI+, inserito dal produttore nella famiglia di dispositivi Copilot+ PC.

Mini PC con display E-Ink: ASUS NUC 14 Pro AI+

Animato dal processore Intel Core Ultra di seconda generazione (con GPU Intel Arc e NPU da 48 TOPS) e con supporto per la memoria LPDDR5x-8533, è destinato alla scrivania di chi ha intenzione di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel quotidiano, nell’ambito della propria attività lavorativa o nella creazione dei contenuti multimediali. Ci sono anche il lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica, il pulsante dedicato a Copilot per l’attivazione rapida dell’assistente Microsoft e gli altoparlanti Smart AMP.

Tra le altre specifiche tecniche trovano posto slot per SSD NVMe, connettività Wi-Fi 7, Ethernet 2.5G, Bluetooth 5.4, Thunderbolt, output video 4K a un massimo di quattro monitor in contemporanea e microfono per i comandi vocali. Il sistema operativo preinstallato è ovviamente Windows 11. A racchiuderlo è un case dalle dimensioni piuttosto compatte, pari a 130x130x34 millimetri.

Ciò che distingue il Mini PC da resto della categoria è però il piccolo schermo in dotazione, il display E-Ink a colori posizionato al centro della parte superiore e che, stando a quanto dichiarato da ASUS è sostenibile e offre opzioni di personalizzazione . Il risultato è quello visibile nell’immagine qui sotto.

Il riferimento alla sostenibilità è giustificato dal ridotto consumo energetico che caratterizza i pannelli di questo tipo (simili a quelli degli eBook reader). È possibile cambiare a piacimento l’immagine visualizzata attraverso un software dedicato. Al di là del valore puramente estetico, non è chiaro in che modo questo possa tornare utile, concretamente, nell’ambito della produttività quotidiana.