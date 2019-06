ASUS annuncia il nuovo Mini PC ProArt PA90

Con il nuovo ASUS Mini PC ProArt PA90 il produttore taiwanese ha cercato di coniugare design e prestazioni. Una workstation dalle dimensioni compatte, destinata all’ambito desktop, indirizzata per specifiche, caratteristiche e fascia di prezzo ai professionisti e ai creatori di contenuti che necessitano di un’adeguata potenza di calcolo per volgere quotidianamente la loro attività.

ASUS Mini PC ProArt PA90

Dando un’occhiata alla scheda tecnica balza all’occhio la possibilità di integrare i processori Intel Core i9 di nona generazione (i9-9900K o i7-9700K), affiancandovi fino a 64 GB di RAM DDR4 e schede video NVIDIA Quadro (P2000 o P4000). Per quanto riguarda lo storage si può fare affidamento a due unità SSD PCIe in formato M.2 con supporto garantito per Intel Optane o, in alternativa, un hard disk da 2,5 pollici con capacità fino a 500 GB. Lato connettività si segnalano sulla parte frontale due porte USB 3.1 e i jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono, mentre sul retro trovano posto altre due porte USB 3.1, uno slot Thunderbolt 3, quello Ethernet, l’attacco per l’antenna WiFi, un’uscita audio e quattro DisplayPort. Sono inoltre inclusi il modulo WiFi 802.11 a/b/g/n/ac e quello Bluetooth 5.0.

Il case nella colorazione Midnight Blue è progettato in modo da ottimizzare la dissipazione del calore e diminuire al minimo la rumorosità, anche nelle sessioni di lavoro più intense (mai superiore a 32 dB). All’interno trova posto un sistema di raffreddamento a liquido e sulla parte superiore una sezione che si muove aprendosi e chiudendosi nonché gestendo le ventole in modo dinamico in base all’utilizzo. Il tutto con una forma cilindrica dalle dimensioni pari a 176x176x365 mm e con un peso che si attesta a circa 5,8 Kg.

Il Mini PC ProArt PA90 di ASUS è disponibile in diverse configurazioni, al prezzo di 3.805 euro per la configurazione base. Il sistema operativo preinstallato è ovviamente Windows 10, a scelta nelle versioni Home o Pro.