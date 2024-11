ASUS NUC 14 Pro AI: mini PC con Core Ultra 200V

Dopo NUC 14 Pro e NUC 14 Pro+, ASUS ha annunciato il nuovo NUC 14 Pro AI. Il suffisso indica chiaramente la presenza di un processore in grado di eseguire applicazioni di intelligenza artificiale. Si tratta in pratica del primo mini Copilot+ PC.

ASUS NUC 14 Pro AI: specifiche complete

Il NUC 14 Pro AI sembra un set-top box. In realtà è un computer completo che offre una maggiore flessibilità di utilizzo. ASUS ha scelto i recenti processori Intel Core Ultra 200V (architettura Lunar Lake) che integrano una NPU in grado di raggiungere 48 TOPS (trilioni di operazioni al secondo). Soddisfa pertanto le specifiche di Microsoft per i Copilot+ PC.

La dotazione hardware comprende RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 in formato M.2 2280 e connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e 2.5 Gigabit Ethernet. Frontalmente ci sono pulsante di accensione, jack audio da 3,5 millimetri, due porte USB 3.2 Gen 1 (Type-A), porta Thunderbolt 4 (USB Type-C) e pulsante Copilot. Sul retro ci sono invece connettore di alimentazione, porta RJ-45, porta Thunderbolt 4 (USB Type-C), due porte USB 3.2 Gen 2 (Type-A) e uscita HDMI.

Il NUC Pro 14 AI ha inoltre microfono e altoparlante che possono essere sfruttati per i comandi vocali. Sulla parte superiore del telaio (nell’angolo in basso a destra) c’è anche il lettore di impronte digitali per Windows Hello. Il mini PC ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810H. Le dimensioni sono 130x130x34 millimetri.

Come tutti gli altri modelli della serie, il nuovo mini PC sarà disponibile in configurazione barebone (senza memoria e storage) o come prodotto completo. ASUS non ha comunicato il prezzo. A titolo di confronto, il prezzo base (al lancio) del precedente NUC 14 Pro+ era 739,00 euro.