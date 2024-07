ASUS ProArt P16 e ProArt PX13 arrivano in Italia

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi notebook ProArt P16 e ProArt PX13. Appartengono alla serie introdotta dal produttore taiwanese per soddisfare le necessità dei creatori di contenuti. Hanno quindi specifiche di fascia alta che garantiscono elevate prestazioni. Possono essere ordinati sullo store ufficiale. Nell’immagine in evidenza c’è anche il ProArt PZ13 (all’estremità sinistra) non ancora arrivato in Italia.

ASUS ProArt P16 e ProArt PX13: specifiche e prezzi

Il ProArt P16 ha un telaio in alluminio e uno schermo OLED touch da 16 pollici con risoluzione 4K (3840×2400 pixel). ASUS ha scelto il processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 che integra una NPU in grado di aggiungere i 50 TOPS, quindi offre prestazioni sufficienti all’elaborazione locale delle funzionalità di IA generativa incluse in Windows 11 24H2 (l’aggiornamento arriverà in autunno).

Queste sono le altre specifiche: 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 2 TB, scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB di memoria GDDR6, tastiera retroilluminata, altoparlanti Harman Kardon, webcam full HD con IR, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, jack audio, card reader SD Express 7.0, uscita HDMI 2.1, quattro porte USB (due Type-A e due Type-C) e batteria da 90 Wh. In dotazione c’è anche la ASUS Stylus Pen. Il prezzo è 2.999 euro.

Anche il ProArt PX16 integra il processore AMD Ryzen AI 9 HX 370, ma ha uno schermo OLED touch da 13,3 pollici con risoluzione 3K (2880×1800 pixel). È un notebook convertibile o 2-in-1, quindi la cerniera permette di ruotare lo schermo fino a 180 gradi.

Queste sono le altre specifiche: 24/32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 1 TB, scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050/4060/4070 con 6/8 GB di memoria GDDR6, tastiera retroilluminata, altoparlanti Harman Kardon, webcam full HD con IR, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, jack audio, card reader microSD, uscita HDMI 2.1, tre porte USB (una Type-A e due Type-C) e batteria da 73 Wh. In dotazione c’è anche la ASUS Stylus Pen. Il prezzo base è 2.099 euro.