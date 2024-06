ASUS ROG Ally X ufficiale: specifiche e prezzo

ASUS ha annunciato la nuova console portatile ROG Ally X. Confermate quasi tutte le indiscrezioni di fine maggio sulle specifiche e il prezzo di vendita. Il produttore taiwanese ha aggiornato la dotazione hardware, modificato il layout interno e migliorato l’ergonomia. Sarà disponibile in Italia dal 22 luglio.

ASUS ROG Ally X: specifiche e prezzo

La nuova ROG Ally X ha uno spessore leggermente superiore (+4,5 millimetri) a quello della precedente console e pesa 70 grammi in più. Ciò è dovuto principalmente alla batteria da 80 Wh (il doppio rispetto alla ROG Ally). In realtà, il peso aggiuntivo della batteria è 120 grammi, ma ASUS ha ridotto il peso del telaio in ABS/policarbonato e della scheda madre. Più leggero anche il sistema di raffreddamento con la nuova ventola formata da 77 lamelle (30 in più dell’originale).

Il produttore ha inoltre migliorato l’ergonomia modificando l’impugnatura, i joystick e i trigger. Lo schermo touch ha sempre una diagonale di 7 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Il processore è ancora AMD Ryzen Z1 Extreme (architettura Zen 4 a 4 nanometri) con CPU a 8 core (frequenza massima di 5,1 GHz) e GPU Radeon (architettura RDNA 3) con 12 Compute Unit e frequenza massima di 2,7 GHz.

Oltre alla batteria ci sono altre novità hardware: 24 GB di RAM LPDDR5x a 7.500 MHz, SSD PCIe 4.0 M.2 2280 da 1 TB, seconda porta USB Type-C che supporta USB4, Thunderbolt 4 e USB Power Delivery da 100 Watt. ASUS ha inoltre cambiato la posizione dello slot microSD. Sotto il pulsante di accensione c’è il lettore di impronte digitali.

Queste sono le rimanenti specifiche: jack audio da 3,5 millimetri, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, pulsanti A/B/X/Y, due microfoni, tasto direzionale (D-pad), due joystick, due bumper, due trigger ad effetto Hall, tasti volume, due tasti macro e giroscopio a sei assi.

Il sistema operativo è Windows 11. La ROG Ally X sarà disponibile dal 22 luglio. Il prezzo è 899 euro (100 euro in più del modello precedente). In regalo ci sono tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate. La ROG Ally rimarrà in vendita. Può essere acquistata su Amazon a 599 euro (sconto del 25%).