ASUS ROG Strix: nuovi notebook con Core Ultra 200HX Plus

Diversi produttori hanno già annunciati nuovi notebook per gamer con i processori Intel Core Ultra 200HX Plus. Uno di essi è ASUS. L’azienda taiwanese ha aggiornato la serie ROG Strix con due modelli da 16 e 18 pollici. Novità anche per la serie TUF Gaming. Mancano però due importanti informazioni: disponibilità e prezzi.

ASUS ROG Strix G16/G18: specifiche complete

I nuovi ASUS ROG Strix G16/G18 condividono ovviamente lo stesso design e molte specifiche. La principale differenza è rappresentata dallo schermo. Il ROG Strix G16 ha un display Nebula (IPS) da 16 pollici con risoluzione 2.5K (2560×1600 pixel), refresh rate di 300 Hz, tecnologia antiriflesso e supporto Dolby Vision.

Il ROG Strix G18 ha un invece display Nebula (mini LED) da 18 pollici con risoluzione 2.5K (2560×1600 pixel), refresh rate di 240 Hz, tecnologia antiriflesso e supporto Dolby Vision. Entrambi i notebook integrano i processori Intel Core Ultra 290HX Plus.

Queste sono le altre specifiche: fino a 64 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 4.0 da 2 TB, scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5080, connettività Wi-Fi 7 e 2,5 Gigabit Ethernet, uscita HDMI 2.1, jack audio, tre porte USB-A, due porte Thunderbolt 5 (USB-C), tastiera retroilluminata e batteria da 90 Wh.

Il sistema di raffreddamento è formato da una camera di vapore e tre ventole. L’accesso ai componenti interni non richiede l’uso di cacciaviti. È possibile sostituire facilmente SSD e moduli RAM. Il sistema operativo è Windows 11 Pro.

Il processore Intel Core Ultra 290HX Plus è stato usato anche per il TUF Gaming F16. Questo notebook ha uno scherno OLED o IPS da 16 pollici con risoluzione 2.5K (2560×1600 pixel) e refresh rate di 165 o 300 Hz.

Queste sono le altre specifiche: fino a 16 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 4.0 da 2 TB, scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5070, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e Gigabit Ethernet, uscita HDMI 2.1, jack audio, tre porte USB-A, due porte USB-C (una Thunderbolt 4), tastiera retroilluminata e batteria da 90 Wh.