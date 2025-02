ASUS Zenbook Duo (2025) con Intel Core Ultra 9 285H

ASUS ha portato in Italia il nuovo Zenbook Duo (2025) con Intel Core Ultra 9 285H. È in pratica lo stesso notebook in vendita dall’anno scorso, ma questo modello integra il processore basato sull’architettura Arrow Lake annunciato al CES 2025 di Las Vegas. Può essere già acquistato negli ASUS Gold Store.

ASUS Zenbook Duo: specifiche e prezzo

Il precedente modello (UX8406MA) integra i processori Intel Core Ultra 5 125H, 7 155H e 9 185H. Per la versione 2025 (UX8406CA) dello Zenbook Duo è stato scelto il processore Intel Core Ultra 9 285H, il più potente della serie con 16 core che raggiungono una frequenza massima di 5,4 GHz.

Queste sono le altre specifiche: doppio schermo OLED touch da 14 pollici (risoluzione di 2880x1800pixel e refresh rate di 120 Hz), 32 GB di RAM LPDDR5x, SSD PCIe 4.0 da 1 o 2 TB, webcam full HD con IR per Windows Hello, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, jack audio, uscita HDMI 2.1, porta USB Type-A, due porte Thunderbolt 4 (Type-C), altoparlanti stereo e batteria da 75 Wh.

Il display inferiore sostituisce la tastiera fisica, ma nella confezione è presente una tastiera Bluetooth. Entrambi gli schermi supportano la stilo ASUS Pen con 4.096 livelli di pressione (venduta separatamente). Grazie al doppio schermo è possibile usare quattro modalità: Dual Screen, Desktop, Laptop e Condivisione.

Il nuovo ASUS Zenbook Duo (2025) può essere acquistato nei negozi fisici della rete Gold Store. Il prezzo base è 2.299 euro. Nelle prossime settimane sarà disponibile anche presso altri rivenditori e su Amazon.