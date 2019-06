ASUS lancia il nuovo ZenBook S13 (UX392) in Italia

New entry nel catalogo laptop del produttore taiwanese: fa il suo debutto oggi in Italia il nuovo ASUS ZenBook S13 (UX392). Fornito con sistema operativo preinstallato Windows 10 in versione Pro, è già acquistabile sullo store ufficiale del brand al prezzo di 1.799 euro. Lo si può trovare anche sugli scaffali dei punti vendita ASUS Gold Store. La colorazione proposta nel nostro paese è Utopia Blue.

ASUS ZenBook S13 (UX392)

Queste le specifiche tecniche offerte dal portatile: display da 13,9 pollici con risoluzione Full HD, design NanoEdge (con bordi da solo 2,5 mm) e luminosità 400 nit, processore Intel Core i7-8565U di ottava generazione, scheda video NVIDIA GeForce MX150 con 2 GB di memoria dedicata GDDR5, 16 GB di RAM LPDDR3 da 2.133 MHz, unità SSD PCIe da 512 GB per lo storage, modulo WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, webcam HD, due porte USB 3.1 Type-C, una USB 3.1 Type-A, slot microSD, audio jack combo, altoparlanti stereo con tecnologia ASUS SonicMaster e certificazione Harman Kardon, tastiera retroilluminata e lettore di impronte digitali integrato nel touchpad. Il tutto in dimensioni peri a 12,9x316x195 mm, mentre il peso si attesta a 1,1 Kg.

Il design è ovviamente caratterizzato dalla presenza delle incisioni concentriche Zen sulla parte superiore, ormai divenute un vero e proprio tratto distintivo della gamma. C’è anche la cerniera introdotta lo scorso anno che, quando si apre il laptop, inclina leggermente la tastiera così da favorire il deflusso dell’aria utile a raffreddare le componenti interne, rendendo al tempo stesso più comoda la scrittura dei testi.

Si segnala inoltre l’ottenimento della certificazione MIL-STD-810G che garantisce la resistenza alle sollecitazioni che si possono verificare durante il trasporto e l’utilizzo quotidiano. La batteria è da 50 Wh, sufficiente secondo ASUS per coprire fino a 15 ore di utilizzo continuato con una sola ricarica. Incluso nella spesa un mese di prova gratuita al pacchetto Office 365 di Microsoft per la produttività.