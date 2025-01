Atalanta - Napoli: formazioni, orario e dove vederla in streaming dall'estero

Atalanta – Napoli è uno dei principali match del campionato di Serie A in questo week end. Si tratta di una sfida al vertice che potrebbe rappresentare un momento molto importante per il futuro della stagione, con entrambe le squadre che puntano a rafforzare la propria posizione.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN a partire dalle 20:45 di oggi, sabato 18 gennaio 2025. La partita sarà fruibile a tutti gli abbonati. Chi non ha un abbonamento attivo, invece, può sfruttare la promo in corso e accedere a DAZN attivando il piano annuale.

La versione Standard costa ora 259 euro (con 100 euro di sconto) mentre la versione Plus che include l’accesso da 2 dispositivi ha un costo di 399 euro (con 200 euro di sconto). Per sfruttare la promo basta visitare il sito ufficiale di DAZN.

Per vedere in streaming dall’estero Atalanta – Napoli, invece, è possibile utilizzare il proprio account DAZN, grazie alla portabilità transfrontaliera valida per viaggi brevi in UE. Nei Paesi esteri dove non è attiva quest’opzione, per accedere al proprio account DAZN è necessario utilizzare una VPN, selezionando un server italiano.

La VPN da usare in questo momento è NordVPN, servizio di riferimento per il mondo delle VPN. Con la promo incorso, NordVPN è ora attivabile con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. In alternativa, c’è il piano mensile da 12,990 euro. L’offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Atalanta – Napoli: formazioni, orario e dove vederla

Ecco le probabili formazioni di Atalanta – Napoli, match in programma alle 20.45 di oggi, sabato 18 gennaio 2025:

Atalanta (3-4-2-1):

Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Napoli (4-2-3-1):

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Neres; Lukaku. All. Conte.

