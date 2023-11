Come vedere Atalanta-Sturm in streaming (Europa League)

Atalanta-Sturm Graz in campo al Gewiss Stadium, alle ore 21:00 di giovedì 9 novembre, per la quarta giornata di Europa League. È possibile vedere la partita in streaming, per capire se la Dea è pronta a strappare il pass qualificazione con due gare di anticipo. La direzione è stata affidata al fischietto dell’arbitro francese Brisard.

Europa League: guarda Atalanta-Sturm Graz in streaming

Al momento, i nerazzurri sono in testa alla classifica del gruppo D con 7 punti raccolti in tre sfide. Seguono i portoghesi dello Sporting a quota 4, a pari merito proprio con gli austriaci impegnati questa sera sul terreno di Bergamo. Chiudono il girone i polacchi del Rakow a 1 punto.

A chi vuol vedere la partita segnaliamo la possibilità di farlo in diretta streaming su DAZN, da qualsiasi dispositivo (inclusi smartphone, tablet o computer) e con la telecronaca di Stefano Borghi. In alternativa, chi si trova a casa, può anche sintonizzare il televisore su TV8, dove il match è trasmesso in chiaro.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che Gasperini e Ilzer dovrebbero schierare al fischio d’inizio, salvo ripensamenti nel pre-gara.

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Djimsiti, Kolasinac, Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta, Koopmeiners, Lookman, Muriel;

Sturm Graz (4-3-1-2): Scherpen, Johnston, Affengruber, Wuthrich, Dante, Horvat, Stankovic, Lavalée, Prass, Wlodarczyk, Sarkaria.

I nerazzurri partono con il favore del pronostico, anche se il pareggio maturato nell’ultimo turno in terra austriaca ha confermato come gli avversari rappresentino un ostacolo non semplice da superare.

Per chi attiva l’abbonamento a DAZN ci sono i match di Europa League, della Conference League, le partite della Serie A (dieci su dieci in ogni turno di campionato), la Serie B, LaLiga spagnola e il meglio della Liga Portugal. Tutto da guardare in streaming, in diretta e visibile da qualsiasi dispositivo.

