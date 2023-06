AtlasVPN anticipa l'estate: con la nuova offerta bastano 1,71 €/mese

La nuova offerta estiva di AltasVPN è l’occasione giusta per attivare una VPN illimitata in vista delle vacanze, beneficiando di uno sconto dell’85%. Grazie alla nuova promozione, infatti, il servizio è attivabile con una spesa di 1,71 euro al mese. Per accedere alla promozione è possibile puntare sul piano 2 anni con 3 mesi extra aggiuntivi proposto da AtalsVPN. In alternativa, c’è anche il piano annuale che comporta una spesa di 3,07 euro al mese.

Tutte le offerte sono attivabili tramite il sito ufficiale di AtlasVPN, tramite il link qui di sotto.

L’offerta estiva di AtlasVPN è da cogliere al volo

Scegliendo AtlasVPN è possibile sfruttare:

una connessione illimitata tramite rete VPN

un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo

la crittografia del traffico dati e una politica no log

la possibilità di utilizzo con un numero illimitato di dispositivi

L’offerta estiva in corso in questo momento rende la scelta di AtlasVPN ancora più conveniente. Basta scegliere il piano 2 anni con 3 mesi extra per ridurre il costo della VPN fino ad appena 1,71 euro al mese, con uno sconto dell’85% rispetto al costo del piano mensile. Da notare, inoltre, che è possibile scegliere anche il piano annuale. In questo caso, però, il costo è di 3.07 euro al mese e lo sconto è del 73%. Tutte le offerte proposte da AtlasVPN presentano la fatturazione anticipata, con il piano biennale la spesa complessiva è di 46 euro, e una garanzia di rimborso a 30 giorni.

Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

AtlasVPN, soprattutto in considerazione dell’offerta estiva, è una delle principali proposte sul mercato del settore delle VPN. Ci sono, però, delle alternative. Tramite la tabella qui di sotto, infatti, è possibile valutare alcune opzioni aggiuntive da considerare per attivare una nuova VPN illimitata in vista dell’estate.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.