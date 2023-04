AtlasVPN batte la VPN di Google: costa meno e ha più funzioni

Da questa settimana è disponibile in Italia la VPN di Google, inclusa senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Google One. Si tratta di un’ottima notizia, senza dubbio, ma per chi ha bisogno di una VPN senza limitazioni ci sono alternative migliori come AtlasVPN, una delle VPN più complete e dal miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato.

La VPN di Google non permette di scegliere il Paese per geolocalizzare l’IP e aggirare eventuali limiti all’accesso ai servizi web. Con AtlasVPN, infatti, è possibile scegliere tra centinaia di server sparsi in tutto il mondo, permettendo di proteggere la connessione (grazie alla crittografia del traffico dati e ad una politica no log che massimizza la privacy) e di navigare liberamente su Internet.

AtlasVPN costa anche meno della VPN di Google. Con l’offerta attuale è possibile attivare AtlasVPN a 1,61 euro al mese andando a sottoscrizione il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. La VPN di Google, invece, è accessibile a partire da 1,99 euro al mese oppure a 1,66 euro al mese scegliendo la fatturazione annuale anticipata.

Per richiedere l’offerta di AtlasVPN è possibile accedere al sito ufficiale della VPN:

AtlasVPN batte la VPN di Google: ecco le caratteristiche del servizio

Con AtlasVPN è possibile contare su:

una VPN illimitata che consente l’accesso ad Internet senza limiti di banda

un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese

AtlasVPN presenta un costo di 1,61 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. L’offerta in questione è disponibile tramite il sito ufficiale:

Da notare, in ogni caso, che AtlasVPN è solo una delle opzioni a disposizione degli utenti alla ricerca di una VPN completa e illimitata, in grado di offrire un servizio più completo rispetto alla VPN di Google. In tabella, qui di sotto, vengono proposte le principali alternative da considerare come nuova VPN:

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

