Come vedere Atletico Madrid-Siviglia in diretta streaming

Atletico Madrid-Siviglia nella cornice dell’impianto Cívitas Metropolitano della capitale spagnola, in scena domenica 3 settembre alle ore 18:30, per la quarta giornata de LaLiga. È possibile vederla in streaming su DAZN. Il match fornirà qualche altra indicazione utile per definire le ambizioni delle due squadre, in questo primo scorcio della nuova stagione.

LaLiga: guarda Atletico Madrid-Siviglia in streaming

I padroni di casa sono partiti molto forte con il Granada, subendo però poi una battuta d’arresto, mentre gli ospiti ancora devono iniziare a macinare gioco e punti in classifica, un cambio di passo è fondamentale per evitare di trovarsi presto in una situazione scomoda.

I tifosi dei Colchoneros e quelli dei Sevillistas, così come tutti gli appassionati del grande calcio spagnolo e internazionale, possono vedere la partita comodamente in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca in italiano e da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer o televisore.

Simeone e Mendilibar, i due allenatori, faranno di tutto per allungare le mani sui punti in palio. Ecco le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Azpilicueta, Savić, Hermoso, Llorente, Koke, De Paul, Lemar, Ferreira Carrasco, Griezmann, Morata;

Siviglia (4-2-3-1): Dmitrovic, Acuna, Salas, Gudelj, Navas, Rakitic, Jordan, Lamela, Suso, Ocampos, En-Nesyri.

Secondo i bookmaker, il favore del pronostico è per la squadra di casa. La rosa a disposizione del Cholo è superiore in ogni reparto, ma attenzione alle incognite di inizio stagione.

Chi sceglie di attivare un abbonamento a DAZN si garantisce la possibilità di guardare in streaming non solo LaLiga, ma anche tutte le partite della Serie A, da qui alla fine del campionato, dieci su dieci per ogni turno in calendario. Inoltre, con l’opzione relativa alla formula di sottoscrizione annuale, si ha diritto a un notevole sconto sulla spesa.

