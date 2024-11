ATP Finals in streaming: come vedere Sinner in semifinale

Con la vittoria ottenuta senza troppe difficoltà sul russo Medvedev, in due set (6-3, 6-4), Sinner si è qualificato per la semifinale delle ATP Finals di Torino: la potrai vedere in streaming su NOW, così come tutte le altre partite della fase decisiva del torneo. Riuscirà ad allungare le mani sull’ennesimo trofeo di questo 2024 che lo ha visto dominare a livello mondiale?

Come vedere le ATP Finals in streaming

Il talento altoatesino, vincitore con netto distacco del gruppo Ilie Nastase, incontrerà il numero due del girone John Newcombe, con tutta probabilità il norvegese Ruud. Dall’altra parte del tabellone lo statunitense Fritz (secondo nell’Ilie Nastase) attende quasi sicuramente sul campo il tedesco Zverev (primo nel John Newcombe). Nel doppio, invece, ci sono buone speranze per il passaggio del turno da parte della coppia italiana Bolelli-Vavassori. Hai la possibilità di vedere tutti i match sulla piattaforma di Sky, sui tuoi dispositivi: dallo smartphone al tablet, dal computer al televisore.

Ricordiamo che il torneo di Torino, il più importante della stagione dopo le quattro prove del Grande Slam, coinvolge gli otto tennisti che hanno conquistato il maggior numero di punti ATP nel corso dell’anno solare, sia nel singolare e che nel doppio. Per quanto riguarda il singolo, quelli non ancora citati sono l’australiano de Minaur, lo spagnolo Alcaraz e il russo Rublev.

