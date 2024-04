ATP Montecarlo, Djokovic-De Minaur: come vederla in streaming

Subito dopo l’incontro tra Sinner e Rune, sul campo centrale dell’ATP di Montecarlo si affronteranno Djokovic e Alex de Minaur nella sfida valida per i quarti di finale. L’incontro inizierà non prima delle ore 14:20 e sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW con il pass Sport.

Se abbiamo parlato di rivincita per la partita che vedrà opposti i due futuri dominatori del circuito (insieme a Carlos Alcaraz), lo stesso possiamo dire per l’incontro di oggi pomeriggio tra il numero uno del mondo e il giocatore aussie, che un paio di mesi fa a Perth è riuscito nell’impresa di battere Novak Djokovic nell’incontro di United Cup, mettendo così fine alla striscia di 43 vittorie consecutive del serbo in Australia.

Come vedere Djokovic-De Minaur in streaming (ATP Montecarlo)

Per vedere in streaming l’incontro dei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Djokovic e De Minaur è necessario attivare il pass Sport di NOW, oggi in promozione a 9,99 euro al mese per dodici mesi anziché 14,99 euro. Grazie a questo pass, avrai accesso completo a tutto lo sport di Sky, sia in diretta che on-demand.

I favori del pronostico sono tutti per la leggenda serba, che al turno precedente ha eliminato Lorenzo Musetti (nonostante un’ottima prova dell’azzurro). C’è però una curiosità a livello statistico: sono soltanto due i precedenti tra Nole e Alex, con il punteggio in perfetta parità: un successo per il numero uno del mondo e una vittoria per l’australiano, che di recente è riuscito a entrare per la prima volta nella sua carriera tra i primi dieci del mondo.

Non ci resta che confermarti l’orario di inizio della sfida Djokovic-De Minaur dell’ATP Montecarlo: la partita inizierà non prima delle ore 14:20, subito dopo l’incontro che vedrà Jannik Sinner opposto al finalista dello scorso anno Holger Rune. Entrambi i match saranno visibili in streaming su NOW con il pass Sport, in promozione in queste ore a soli 9,99 euro al mese anziché 14,99 euro.