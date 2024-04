ATP Montecarlo, Sinner-Rune: come vederla in streaming

E rivincita sia. Quest’oggi, non prima delle ore 13:00, Jannik Sinner affronterà Holger Rune nella sfida valevole per i quarti di finale dell’ATP Montecarlo. L’incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW con il pass Sport.

Rivincita perché un anno fa l’azzurro perse una semifinale che sembrava già vinta proprio contro il classe 2003 danese, il quale ricorse a qualunque espediente (tattico e non) per avere la meglio su Jannik al terzo set (1-6, 7-5, 7-5 il punteggio finale). Come andrà a finire questa volta?

Per Jannik è il terzo quarto di finale consecutivo qui a Montecarlo, traguardo significativo per la maggior parte dei tennisti ma che diventa quasi superfluo in una stagione dove è riuscito a portare a casa il primo slam della carriera e il secondo Masters 1000 (Miami, ndr). Battendo oggi pomeriggio Rune, l’azzurro si assicurerà automaticamente la conferma del secondo posto nel ranking ATP.

Non sarà in ogni caso semplice per Sinner portare a casa il successo. Dopo il successo al tie-break del terzo set contro Dimitrov, Holger Rune si presenterà sul campo centrale di Montecarlo determinato più che mai a ripetere quanto fatto lo scorso anno, per un incontro che si preannuncia altamente spettacolare.