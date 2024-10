ATP Pechino, le semifinali: quando gioca Sinner e dove guardarlo

Il torneo ATP 500 di Pechino 2024 si avvia verso le fasi conclusive con due semifinali di grande interesse. Da una parte, Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, continua la sua striscia vincente, dall’altra il giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz e il veterano Daniil Medvedev si contenderanno un posto in finale. Ecco dove guardare le semifinali in streaming, oggi 1 ottobre 2024.

Sinner inarrestabile: verso la finale contro Bu Yunchaokete

Jannik Sinner si è guadagnato l’accesso alle semifinali battendo Jiri Lehecka nei quarti di finale con un netto 6-2 7-6(6). Il campione italiano è reduce da 14 vittorie consecutive; nella semifinale affronterà Bu Yunchaokete, tennista cinese in rapida ascesa nel ranking mondiale, attualmente al numero 96. Sebbene non ci siano precedenti tra i due, il match promette scintille.

La semifinale tra Sinner e Bu è in programma martedì 1 ottobre alle ore 13:00 italiane (19:00 a Pechino).

Alcaraz-Medvedev: una rivalità che infiamma Pechino

Dall’altra parte del tabellone, si rinnova la sfida tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, rispettivamente seconda e terza testa di serie del torneo. Alcaraz, forte delle ultime due vittorie contro il russo Medvedev di quest’anno, parte favorito per questo ottavo incontro tra i due, con il giovane spagnolo avanti 5-2 nei precedenti. L’ultimo successo di Alcaraz contro Medvedev è avvenuto nella semifinale di Wimbledon, con uno score di 6-7(1) 6-3 6-4 6-4.

La sfida è attesissima e si terrà martedì 1 ottobre alle 10:00 italiane (16:00 locali).

Dove seguire le semifinali ATP Cina in diretta

I match saranno trasmessi in esclusiva su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Gli appassionati potranno seguire anche lo streaming live su NOW e Sky Go, piattaforme riservate agli abbonati. NOW offre anche il servizio Extra Match, per una copertura più ampia degli incontri grazie a canali dedicati che mostrano contenuti esclusivi dai campi curati da ATP e WTA.

NOW è la piattaforma streaming per guardare lo sport ovunque ti trovi, da qualsiasi dispositivo: gli abbonati hanno accesso, oltre ai principali tornei di tennis (ATP Tour, WTA Tour, Wimbledon, US Open, ATP Finals e la Coppa Davis), anche a UEFA Champions League, Premier League, Serie A, Formula 1, MotoGP e molto altro. Sottoscrivendo un piano annuale è possibile risparmiare ben 120 euro.

Il Pass Sport mensile ha infatti un costo di 24,99 euro per i nuovi clienti, ma con l’abbonamento annuale pagherai solo 14,99 euro al mese per 12 mesi. NOW è disponibile su qualsiasi dispositivo, inclusi smartphone, tablet, Smart TV e console di gioco. Con l’opzione Premium, a 5 euro in più al mese, aggiungerai alcuni servizi extra: la possibilità di guardare i contenuti da due dispositivi contemporaneamente, senza interruzioni pubblicitarie e con audio immersivo Dolby Digital 5.1.