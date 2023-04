Attacchi hacker, il 95% delle aziende investe di più in cybersicurezza

Secondo uno studio portato avanti da Splunk, azienda informatica californiana, le aziende stanno massicciamente ricorrendo a maggiori investimenti nell’ambito della cybersicurezza.

La ricerca, che ha preso in esame un campione di 1.500 esperti in questo settore, ha portato alla luce alcuni dati alquanto interessanti. A quanto pare, infatti, circa il 95% degli imprenditori dichiarata di voler aumentare i propri budget per la sicurezza informatica nei prossimi due anni.

Ciò è più che giustificato visto che, sempre secondo le interviste, il 52% delle aziende ha segnalato violazioni dei dati nei precedenti 24 mesi. Questo numero è in aumento rispetto al 49% riportato lo scorso anno.

Il 62% delle persone che hanno risposto a questo sondaggio ha affermato di dover interrompere le proprie operazioni per gestire malware in media una volta al mese. In termini di produttività, si tratta di un dato sconcertante.

Attacchi hacker: una vera e propria piaga per le aziende (e non solo)

I danni causati da malware e minacce simili non si limitano alla produttività, ma intaccano l’aspetto finanziario delle aziende.

Sempre secondo i dati estrapolati da Splunk, i tempi di inattività prolungati derivanti dagli attacchi informatici costano alle aziende circa il 2,7% dei loro ricavi. Il 31% delle imprese ha anche affermato che ciò riduce il valore delle stesse agli occhi degli azionisti.

La situazione non è tanto diversa per i comuni utenti che, per evitare qualunque tipo di problema, dovrebbero ricorrere a strumenti adeguati.

