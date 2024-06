Attenzione ai brand più impersonati dai truffatori

MailSuite ha pubblicato una ricerca approfondita spiegando, dati alla mano, i brand più impersonati dai truffatori. Con grande sorpresa anche il mondo delle criptovalute fa parte di questa classifica. Infatti, Coinbase risulta essere l’exchange più sfruttato dai cybercriminali per diffondere truffe phishing. Ovviamente questo brand si unisce a tantissimi altri tra cui social network e servizi bancari. Il documento riguarda il numero di truffe di phishing segnalate e verificate nel perido tra gennaio 2020 e marzo 2024.

Facebook/Meta è il marchio tecnologico più impersonato al mondo […], con 10.457 truffe dal 2020. I giganti della tecnologia Apple (9.110), Amazon (8.919) e Microsoft (4.518) non sono molto indietro. Gli imitatori Apple potrebbero chiederti l’ID Apple e la password, ottenendo potenzialmente l’accesso al tuo account Apple Pay e a servizi come App Store, Apple Music e iCloud.

Quindi, al primo posto si posiziona Facebook – Meta, uno dei marchi statunitensi più utilizzati in attacchi di phishing contando 10.457 truffe verificate negli ultimi quattro anni. Da gennaio 2020 è l’azienda di telecomunicazioni giapponese KDDI il marchio internazionale più impersonato con 18.964 truffe certificate. Nel settore finanziario e bancario è JCB che si posiziona tra i brand più sfruttati. Si contano 14.907 truffe. Come avvengono queste truffe? Risponde Jess Burn, analista senior di Forrester Research:

I criminali usano la psicologia per convincere le loro vittime a compiere un’azione che normalmente non potrebbero intraprendere. La maggior parte delle persone vuole essere d’aiuto e fare ciò che qualcuno in autorità dice loro di fare. I phisher lo sanno, quindi sfruttano questi istinti e chiedono alla vittima di aiutare a risolvere un problema o di fare qualcosa immediatamente.

Come proteggerti dai brand impersonati dai truffatori

I truffatori sfruttano attacchi phishing impersonando brand famosi perché risultano molto più efficienti di altre truffe. Sempre più utenti sono connessi e molti non hanno un’adeguata conoscenza per riconoscere una mail vera da una fasulla. Questo è un grave problema. Come puoi proteggerti da questi pericoli?