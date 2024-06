Attenzione a false comunicazioni per conto di Agenzia delle Entrate

Ancora una volta Agenzia delle Entrate sta avvisando tutti i contribuenti di false comunicazioni per suo conto realizzate però da cybercriminali esperti. Si tratta di una pericolosa campagna di phishing rivolta a imprese private e pubbliche amministrazioni alla quale è importantissimo prestare molta attenzione. L’obiettivo è quello spingere il destinatario ad aprire un link malevolo dal quale poi i criminali si appropriano di dati sensibili e a volte anche denaro. Ma come funziona questa truffa?

Al povero malcapitato arriva una email che sembra essere inviata proprio da Agenzia delle Entrate. L’oggetto della mail solitamente è “Pignoramento conto terzi” e nel corpo viene menzionato un avviso di giacenza. Ecco qui la motivazione per cui l’utente dovrebbe aprire il link: ritirare la raccomandata elettronica. Si tratta di un vero e proprio raggiro molto pericoloso a cui è necessario stare lontano. La cosa migliore da fare in questi casi è cestinare comunicazioni simili a quelle nella foto qui sotto riportata. Ecco la dichiarazione dell’ente.

L’Agenzia delle Entrate disconosce questa tipologia di comunicazioni, rispetto alle quali si dichiara totalmente estranea. In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia.

Raccomandiamo ai cittadini di prestare la massima attenzione e, qualora ricevessero comunicazioni simili a quella sopra riportata, a cestinarle senza aprire allegati né tanto meno cliccare sui link in esse presenti.

False Comunicazioni per conto di Agenzia delle Entrate: come riconoscerle

Dopo la truffa che sfrutta Agenzia delle Entrate su criptovalute e contributi, in questi giorni si sono affacciate false comunicazioni in merito ad avvisi di giacenza per fantomatiche raccomandate elettroniche. Come puoi riconoscere questo attacco phishing pericoloso e invasivo? Ecco alcuni elementi elencati sul sito ufficiale dell’agenzia: