Attenzione alla truffa online su false promozione di mezzi pubblici

La Polizia Postale sta allertando tutti i cittadini in merito a una pericolosa truffa online che lavora su false promozioni di mezzi pubblici. Il messaggio, inviato tramite WhatsApp, email e altre app di messaggistica, propone abbonamenti di viaggio a prezzi eccessivamente scontati. Ecco un esempio indicato proprio dalle Forze dell’Ordine in un recente comunicato stampa:

Si sta diffondendo in rete la notizia di una “promozione” del trasporto pubblico romano con la quale sarebbe possibile ottenere un abbonamento di 12 mesi presentato come “ROMA PASS”, a soli 2,00 €.

Gli annunci sono spesso corredati da commenti positivi e soddisfatti di falsi utenti, con lo scopo di confermare la genuinità dell’offerta. Le foto presentano mezzi in servizio nella rete metropolitana di Roma.

Questa promozione in realtà è un truffa!

La tecnica criminale è sempre la stessa. Proporre un’offerta imperdibile per qualcosa di particolarmente utilizzato e/o apprezzato. L’obiettivo è quello di spingere l’utente ad agire senza pensarci. Così i cybercriminali ottengono non solo dati personali e informazioni sensibili, ma anche dettagli di pagamento e denaro dalla vittima.

Truffa online dei mezzi pubblici: come riconoscerla e cosa fare

La truffa online delle false promozioni dei mezzi pubblici può tranquillamente essere catalogata tra le truffe del back to school. Infatti, i cybercriminali cercano di sfruttare il ritorno dalle ferie e l’inizio di un nuovo anno scolastico o di un nuovo periodo lavorativo per proporre questi raggiri. Come è possibile riconoscere questa truffa e cosa è necessario fare se la si “incontra” sul proprio dispositivo? Ecco alcuni consigli utili: